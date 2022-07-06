«Устал быть нянькой для здоровой женщины»: откровения нашего читателя, который бросил жену-красавицу и ушел в никуда

В России всё еще немало мужчин с классическим, патриархальным взглядом на семью. Они готовы быть главными и единственными добытчиками и ищут себе в жены красивых и нежных, с кроткими манерами и не обремененных лишними карьерными амбициями женщин. Казалось бы — если встретятся одни с другими, наступит идиллия, но так бывает далеко не всегда. Наш читатель женился 5 лет назад, а недавно развелся, немало удивив всех знакомых. Ведь его жена была настоящей красавицей и воплощением женственности. Историю одного развода записали наши коллеги из Wday.ru.
История Севы
Несколько месяцев назад мужчина принял решение закончить брак, который длился 5 лет. Своей жене Лиле он по-рыцарски оставил квартиру, купленную за несколько лет до брака. Забрал только личные вещи и собаку. Для супруги решение мужчины порвать с ней стало полной неожиданностью, она еще несколько недель звонила бывшей свекрови и пыталась повлиять на мужа через нее, а потом пропала.
Сева снял квартиру, но близкие знали — из семьи он ушел не к другой, как долго думала бывшая супруга, а просто в никуда. Знакомые удивлялись, по их мнению, мужчина помолодел и, несмотря на совершенно простой быт, выглядел очень счастливым.
— Развод не изменил моего мнения относительно института семьи, — объяснил наш герой. — Я по-прежнему уверен, что мужчина не должен быть один, что рядом с ним обязательно должна быть женщина: любимая, верный друг, мать его детей. Я поздно женился. Всё искал такую, с которой хотел бы прожить всю жизнь. Как у всякого холостяка со стажем, у меня были определенные требования к своей второй половинке. На первое место среди достоинств потенциальной супруги я ставил женственность. Мне казалось, что только рядом с такой женщиной я смогу реализоваться как мужчина. Шарахался словно черт от ладана от эмансипированных особ, которые за крепким словцом в карман не полезут. Излишне самодостаточные и категоричные дамы, занимающие видные посты и зарабатывающие большие деньги, мне тоже были неинтересны.
Сева признался, его привлекали только те женщины, чьи манеры были максимально далеки от мужских. Он вспоминал о первой встрече с теперь уже бывшей женой — она была красивой, нежной, какой-то по-детски беззащитной. Рядом с такой женщиной он чувствовал себя всемогущим главой семейства, которому любые проблемы нипочем. Но шло время, и мужчина начал понимать, что у этой медали есть и другая сторона.
— Даже у самого сильного и уверенного в себе человека случаются минуты слабости или как минимум нездоровья, когда он сам нуждается в помощи и соучастии. Но я себе позволить этого не мог: Лилечка прочно «въехала» в роль моей любимой игрушки и «выезжать» из нее не собиралась. Ее устраивало, что я полностью взял на себя не только обеспечение семьи, что совершенно нормально, но и львиную долю домашних дел. Оплата счетов, наполнение холодильника, организация досуга — практически все семейные проблемы были не общими, а моими, — вспоминает Сева.
Лиля, по воспоминаниям супруга, видела главной задачей заботу о своей внешности. Массаж, маникюр, педикюр, парикмахер-стилист, визиты к портнихе и регулярный шопинг — эти дела требовали времени, сил и внимания. Иногда женщина делала уборку и готовила, но из-за отсутствия опыта выходило всяко. В основном пара ела в кафе или покупала готовую еду.
— Лиля постоянно жаловалась, что физически очень слаба и ей надо больше отдыхать. Я ее в этом вопросе не ограничивал: надо — значит надо. Как-то они с подругой взяли путевку в оздоровительный пансионат, а я за пару дней до ее отъезда свалился с жесточайшим гриппом. Так Лилечка быстро собрала чемодан и до отъезда жила у подружки, чтобы перед санаторием не подцепить от меня заразу, — вспоминает Сева подробности своей семейной жизни.
Грипп тогда не прошел бесследно, после него началась двухсторонняя пневмония. Врач прописал мужчине стационар на дому, чтобы ослабленный организм не обзавелся какой-нибудь внутрибольничной инфекцией. За лекарствами и в магазин ходили друзья: Лиля, узнав, что муж сильно заболел, отдых прерывать не стала. Севу неприятно удивило это равнодушие, по его словам, он бы по отношению к заболевшей супруге поступил иначе.
— А потом мы завели собаку. Инициатива принадлежала Лиле: во время прогулки в парке она увидела «ми-ми-мишного» щеночка и загорелась идеей завести такого же. Я был против: понимал, что собака — это в первую очередь не игрушка, а большая ответственность. Но жена твердила, как ребенок: «Хочу! Хочу! Хочу!» — и я сдался. Так у нас появилась Альма, — вспоминает мужчина.
Собака в доме помогла понять, что дальше брак в том виде, что был, существовать не может. Супруга Севы была не готова ни к лужам в квартире, ни к погрызенной обуви, ни к необходимости кормить животное по часам. Как следствие, выгул, питание, визиты к ветеринару — всё это легло исключительно на мужчину. Сева собаку полюбил и не жаловался. Роковым для семьи стало решение позволить Альме стать матерью. Шесть щенков выбили жизнь из привычного ритма. Малыши и новоявленная мать требовали внимания, поэтому подстилку собаки Сева перенес в супружескую спальню.
— Жену вся эта возня жутко напрягала. Каждую ночь она начинала хныкать, что абсолютно не высыпается, а потом с одеялом и подушкой перекочевывала на диван в гостиную. «А когда у нас появится ребенок, ты так же будешь уходить спать в другую комнату?» — спросил как-то наш читатель. — Жена сказала, что ребенок — это совсем другое дело. Но меня ее слова не убедили.
После этого мужчина всерьез задумался о перспективах рождения детей. Он осознал, что в семье уже есть один ребенок, который абсолютно не собирается взрослеть и становиться более самостоятельным и менее эгоистичным. При таком раскладе мечтать о детях — это заранее готовиться к роли и отца, и кормящей матери. А Севе хотелось для начала побывать в роли любимого мужа, о котором заботятся, а не только нагружают своими проблемами. Тогда он решил, пока не поздно, уйти и изменить свою жизнь.
— Как и ожидалось, жена восприняла мое решение как предательство. Она не хотела даже слышать, что я устал быть нянькой молодой здоровой женщины. Наверное, если бы в этот момент она сказала, что постарается что-то в себе изменить, чтобы в наших отношениях было комфортно обоим, я бы остался. Но она начала биться в истериках и судорожно искать разлучницу. Этого было достаточно, чтобы окончательно решиться на уход, — заключает мужчина. — Жизнь с Лилей научила меня отличать истинную женственность от банального кокетства, а женскую слабость — от махрового эгоизма. Я по-прежнему считаю, что женщина тем привлекательнее, чем меньше в своем поведении напоминает мужчину. Но теперь я уже не куплюсь на позицию «замужем — значит за мужем». Семья — это союз двоих, а не официально закрепленный патронаж одного супруга над другим. Женственность и забота о ближнем своем — понятия не взаимоисключающие.
Что говорит эксперт
«Нормально ли, когда семья приходит к разводу?» — именно такой вопрос мы задали семейному психологу Анне Бердниковой.
Анна Бердникова — рук. каф. психологии и педагогики МАОУ ОЦ «Горностай», консультант клиники «Инсайт» и сайта «Сибмама».
— Современную российскую семью можно назвать менее стабильной по сравнению, например, с семьей прошлого или позапрошлого века. Связано это в первую очередь с тем, что семья перестала быть необходимым условием для массового выживания. Сегодня человек, независимо от пола, вполне способен прожить один, обеспечивая себя решением тех задач, которыми раньше занималась семья, либо самостоятельно, либо через аутсорсинг, — объясняет эксперт.
По мнению Анны, создание, сохранение и развитие семейных отношений — это ежедневный физический и эмоциональный труд, усилия. Этого труда сейчас вполне можно избежать, поэтому растет возраст вступления в брак и падает продолжительность брака. Растет также инфантилизация социума: жить здесь и сейчас, слушать свои желания, быть достойным всего и сразу — прекрасные призывы, но они показывают жизнь с детской позиции как величайшее благо.
— Когда пара создает семью, то, чтобы семья дольше сохранялась и развивалась, кто-то, как минимум один, должен занять взрослую позицию, быть в контакте с реальностью, а не только со своими желаниями. Кроме того, семья — структура, в которой встречаются не просто два человека, каждый со своими тараканами. В молодой семье встречаются две семейные системы молодоженов, — рассказывает психолог.
Эксперт объясняет, у каждого из партнеров своя картинка счастливой семейной жизни в голове, свои семейные правила, которые, само собой, должны быть воплощены.
— В конфетно-букетный период времени никому не приходит в голову разговаривать о том, по каким правилам мы будем жить — привет убеждению о том, что «если любовь настоящая, то влюбленные понимают друг друга без слов». А вопросов, которые не мешало бы обсудить на берегу, — огромное количество: как распределяются домашние обязанности, как формируется семейный бюджет, как будет организован наш досуг, кто его будет оплачивать, что такое семейные сбережения, как они будут формироваться и на что тратиться, как часто наши родители будут нас навещать… Это лишь малая часть вещей, которые, не будучи оговорены, снова и снова станут порождать семейные конфликты, — заключает Анна.
Что еще почитать
«Мужа час рядом нет, а я уже начинаю»: откровения изменщицы со стажем — она рассказала, почему ее тянет налево.
«Бросил ее и не жалею»: откровения жениха, который ушел от невесты в день свадьбы, — эксперты объяснили, почему так бывает.
«Лет в 60 офигею от одиночества»: 3 откровенные истории бездетных женщин за 40 (две из них вполне счастливы).