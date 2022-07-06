«Устал быть нянькой для здоровой женщины»: откровения нашего читателя, который бросил жену-красавицу и ушел в никуда

Собака в доме помогла понять, что дальше брак в том виде, что был, существовать не может. Супруга Севы была не готова ни к лужам в квартире, ни к погрызенной обуви, ни к необходимости кормить животное по часам. Как следствие, выгул, питание, визиты к ветеринару — всё это легло исключительно на мужчину. Сева собаку полюбил и не жаловался. Роковым для семьи стало решение позволить Альме стать матерью. Шесть щенков выбили жизнь из привычного ритма. Малыши и новоявленная мать требовали внимания, поэтому подстилку собаки Сева перенес в супружескую спальню.

— Жену вся эта возня жутко напрягала. Каждую ночь она начинала хныкать, что абсолютно не высыпается, а потом с одеялом и подушкой перекочевывала на диван в гостиную. «А когда у нас появится ребенок, ты так же будешь уходить спать в другую комнату?» — спросил как-то наш читатель. — Жена сказала, что ребенок — это совсем другое дело. Но меня ее слова не убедили.

После этого мужчина всерьез задумался о перспективах рождения детей. Он осознал, что в семье уже есть один ребенок, который абсолютно не собирается взрослеть и становиться более самостоятельным и менее эгоистичным. При таком раскладе мечтать о детях — это заранее готовиться к роли и отца, и кормящей матери. А Севе хотелось для начала побывать в роли любимого мужа, о котором заботятся, а не только нагружают своими проблемами. Тогда он решил, пока не поздно, уйти и изменить свою жизнь.