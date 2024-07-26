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Недвижимость В недостроенном ТЦ на Маркса начали выламывать и уносить оконные блоки — фото здания

В недостроенном ТЦ на Маркса начали выламывать и уносить оконные блоки — фото здания

16-этажное здание фактически брошено

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40 комментариев
В недостроее явно не хватает оконных блоков

В Новосибирске в недостроенном здании торгово-офисного комплекса на площади Маркса начали пропадать оконные блоки. Также в здании выломаны двери. Ранее мэрия запустила процесс по возвращению городу земельного участка на котором построен объект.

Строительство торгово-офисного комплекса вдоль улицы Ватутина заморозили больше десяти лет назад. Тем не менее всё это время здание производило впечатление просто замороженного, но не брошенного объекта. У него были закрыты все входы, на стенах висели объявления о приеме на работу в службу охраны комплекса.

Вход в здание фактически открыт

Изменения начали происходить этим летом. В июне стало известно, что мэрия хочет через суд изъять земельный участок, на которым построено здание. Сейчас в комплексе выбиты двери на первом этаже и окна с торца, доступ внутрь фактически открыт. Периодически можно увидеть, как туда входят люди. В здании начали пропадать оконные блоки, в офисной башне нет уже как минимум шести, недостает их и в торговой части с тыльной стороны.

За месяц здание заметно изменилось

Понять, кто именно сейчас несет ответственность за этот объект, непросто. Здание построило ООО «Проектная компания «Подсолнух», но еще на этапе строительства помещения в нем были проданы почти 170 инвесторам. Кто-то ограничился офисом площадью 50 квадратных метров, у кого-то хватило средств на покупку целого этажа. В любом случае единого владельца, который мог бы принимать решения по поводу судьбы здания, никогда не было. Ситуация осложняется тем, что еще в ноябре 2009 года в «ПК Подсолнух» (застройщик здания) было введено наблюдение, а затем (в марте 2010 года) внешнее управление и конкурсное производство (в марте 2012 года). К тому времени компания уже была должна поставщикам 140 миллионов рублей.

В 2016 году истек срок договора аренды земельного участка, но мэрия продлила его на пять лет с условием завершить строительство объекта. Когда и он истек, городские власти начали процесс изъятия объекта у нынешних собственников, чтобы выставить его на продажу. С тех пор даже сами инвесторы не могут получить внятных ответов о перспективах объекта у ООО «Компания Сибирский Торговый Центр», которая была последним по счету подрядчиком, занимавшимся в здании хотя бы какими-то работами.

Вид на строящийся «Аэрон» из сквера перед «Туристом»

Район площади Маркса — место концентрации долгостроев. Еще три года назад здесь было четыре таких объекта. В 2022 году новый владелец земельного участка снес недостроенный ДК в центре площади. Сейчас там строят многофункциональный комплекс «Аэрон».

Внешне выглядит практически достроенным здание комплекса гостиницы «Турист», где должны разместиться отель, апартаменты и коммерческие арендаторы. Сроки сдачи этого объекта, впрочем, вновь были перенесены. Неясна судьба лишь торгового центра на улице Покрышкина, который изначально возводился для компании «Топ-Книга».

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Комментарии
40
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
26 июля 2024, 12:25
Так надо сделать со всеми ТЦ на пл. Маркса, даже достроенными.
Гость
26 июля 2024, 12:23
У города нет хозяина. Есть наместник, чужак, которому на город плевать. Он поставлен для других целей. Деньги в бюджет не идут - бизнес крупный захватили москвичи. Эти делают себе деньги здесь, а налоги платят в Москве. Нам шиш, а Москва жирует! Где закон платить налоги там, где делаешь бизнес?!! Никогда не примут, потому что регионы просто вассалы с ресурсами для хорошей жизни центра. Поэтому и занимаются 2-х дневной показухой какого развития да ещё и за наши деньги!
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