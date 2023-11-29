Муниципалитеты обсудили с Минстроем капремонт и школьные автобусы

Главы муниципалитетов обратили внимание федерального центра на отсутствие взаимосвязи между планом социально-экономического развития территорий и градостроительным планированием, связанные с градостроительным развитием ограничения, недостаточно комплексный подход к благоустройству и развитию территорий. Также обсудили эффективность программ капитального ремонта, комплексной застройкой территорий, обновления систем тепло- и водоснабжения. Прозвучало предложение внедрить проект «Школьный автобус» не только в сельской местности, но и в городах, поскольку развитие инфраструктуры в новых микрорайонах не успевает за темпами строительства.



— Сегодня для многих территорий актуальна проблематика, связанная с изношенностью сетей коммунальной инфраструктуры, качеством и очерёдностью проведения капитального ремонта многоквартирных домов, — прокомментировал председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Сопредседатель ВАРМСУ Андрей Шевченко. — Для эффективного решения этих вопросов необходима консолидация усилий всех уровней власти — федерального, регионального, муниципального.

