Муниципалитеты обсудили с Минстроем капремонт и школьные автобусы

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления провела мероприятие для глав муниципалитетов, во время которого они смогли обсудить проекты для развития отрасли строительства и ЖКХ на местах и представить свои предложения главе профильного министерства Иреку Файзуллину. Помимо министра и мэров в мероприятии приняли участие федеральные эксперты и представители администрации президента.
Главы муниципалитетов обратили внимание федерального центра на отсутствие взаимосвязи между планом социально-экономического развития территорий и градостроительным планированием, связанные с градостроительным развитием ограничения, недостаточно комплексный подход к благоустройству и развитию территорий. Также обсудили эффективность программ капитального ремонта, комплексной застройкой территорий, обновления систем тепло- и водоснабжения. Прозвучало предложение внедрить проект «Школьный автобус» не только в сельской местности, но и в городах, поскольку развитие инфраструктуры в новых микрорайонах не успевает за темпами строительства.
— Сегодня для многих территорий актуальна проблематика, связанная с изношенностью сетей коммунальной инфраструктуры, качеством и очерёдностью проведения капитального ремонта многоквартирных домов, — прокомментировал председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Сопредседатель ВАРМСУ Андрей Шевченко. — Для эффективного решения этих вопросов необходима консолидация усилий всех уровней власти — федерального, регионального, муниципального.
Помимо тех, кто присутствовал на мероприятии лично, к трансляции подключились еще более 240 тысяч человек — главы и муниципальные команды из всех регионов страны.