«Травят собственников»: жители нового ЖК в Новосибирске снова пожаловались на едкий химический запах в доме
В прошлый раз застройщик сообщил, что проверит систему вентиляции
Жители ЖК «Ясный берег» снова почувствовали едкий запах в подъезде из-за ремонтных работ на подземной парковке. По словам одного из жильцов, запах начал проникать не только в подъезд, но и в квартиры. Местные жители вызвали сотрудников МЧС.
Едкий запах краски ощутили жители дома по адресу Ясный Берег, 12. Как рассказал НГС один из собственников квартиры, запах чувствуется в подъезде с 1 по 19 этаж, а также проникает в квартиры.
— Застройщик травит собственников, жуткий запах на всех этажах до 19 из-за работ на подземной парковке, — рассказал НГС местный житель.
Жильцы дома вызвали спасателей, как сообщили в пресс-службе МЧС, в подъезде был незначительный запах краски в результате строительных работ.
Ранее мы уже писали о запахе в данном доме, тогда в управляющей компании «Город-парк», которая обслуживает жилой комплекс «Ясный берег», на запрос НГС ответили, что застройщик ведет работы на подземной парковке.
— Застройщик запустил непрерывный технологический процесс по формированию основания пола подземного паркинга, он предполагает бетонирование пола и шлифовку оснований в несколько слоев. Процесс занимает от 18 до 20 часов и не может быть прерван, — сообщили в управляющей компании.
Застройщик ЖК «Ясный берег» — ООО СЗ «АКВА СИТИ» — также добавил, что ведутся работы на подземной парковке, а после случившегося дополнительно проверят систему вентиляции и примыкание лифтовых шахт для исключения подобных ситуаций.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «АКВА СИТИ» владеют Олег Вебер (42%), Владимир Мартыненков (30%), Станислав Ложкин (18%), Владимир Сотников (7%) и Владимир Мартыненков (3%), но с другим отчеством. На конец 2021 года выручка компании составила 332,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 77,6 миллиона рублей.
Недавно мы писали о запахе беляшей в подъезде в квартале «На Декабристов» из-за кафе.