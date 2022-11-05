«Травят собственников»: жители нового ЖК в Новосибирске снова пожаловались на едкий химический запах в доме

Жители ЖК «Ясный берег» снова почувствовали едкий запах в подъезде из-за ремонтных работ на подземной парковке. По словам одного из жильцов, запах начал проникать не только в подъезд, но и в квартиры. Местные жители вызвали сотрудников МЧС.



Едкий запах краски ощутили жители дома по адресу Ясный Берег, 12. Как рассказал НГС один из собственников квартиры, запах чувствуется в подъезде с 1 по 19 этаж, а также проникает в квартиры.