Сырые стены и лужи: новостройка на Кубовой живет с протечками в подъезде — почему отложен ремонт

Жители дома комплекса «Солнечные часы» на улице Кубовой, 47/1 пожаловались на протекающие стены дома — они считают, что застройщик неправильно выполнил гидроизоляцию.



— У нас были мокрые лоджии, там вода стояла. Жильцы писали претензии, и застройщик их исправил: разобрал лоджии, проложил гидроизоляцию и заделал, но только у жителей. По периметру дома не исправил, — рассказала жительница дома Людмила. — Дом сдан в октябре 2021 года, летом жильцы начали заезжать, и мы заметили сырость в подъездах.

