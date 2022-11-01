Сырые стены и лужи: новостройка на Кубовой живет с протечками в подъезде — почему отложен ремонт
Работы проведут не раньше 25 мая 2023 года
Жители дома комплекса «Солнечные часы» на улице Кубовой, 47/1 пожаловались на протекающие стены дома — они считают, что застройщик неправильно выполнил гидроизоляцию.
— У нас были мокрые лоджии, там вода стояла. Жильцы писали претензии, и застройщик их исправил: разобрал лоджии, проложил гидроизоляцию и заделал, но только у жителей. По периметру дома не исправил, — рассказала жительница дома Людмила. — Дом сдан в октябре 2021 года, летом жильцы начали заезжать, и мы заметили сырость в подъездах.
Сейчас в доме сырые стены в одном из подъездов, а в подвале, отметила женщина, после дождей собираются лужи. Претензию застройщику, компании «Экострой» (входит в ГК «Стрижи»), жители написали в августе, и компания пообещала устранить неполадки до 20 октября (копия ответа имеется в распоряжении НГС), но работы не провели.
31 октября компания «Экострой» в ответ на запрос НГС прислала редакции и жителям письмо с новыми сроками — с 25 мая по 15 июля 2023 года.
— Работы <…> по гидроизоляции всего периметра здания на Кубовой, 47/1 не выполнены в связи с неверным планированием гарантийных работ нашими сотрудниками, — указано в ответе застройщика.
Согласно перечню работ, у дома предстоит демонтировать брусчатку вдоль стен и вынуть грунт, провести гидроизоляционные работы, сделать бетонную отмостку и восстановить благоустройство. Провести работы в зимний сезон не получится.
Проблемы с гидроизоляцией возникают и в домах других застройщиков: летом на протекающие террасы пожаловались жители новостройки в микрорайоне Европейский берег.