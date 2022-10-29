На месте довоенной школы в центре Новосибирска построили высотку
Мэрия разрешила ввести в эксплуатацию новый дом на улице Державина
СЗ «Дом-Строй» получил разрешение на ввод в эксплуатацию дома на улице Державина, 50 — документ опубликован на муниципальном портале.
По документу, этажность здания с учётом технических этажей варьируется от 19 до 27 этажей, а его общая площадь составила 30,8 тысячи кв. м. 18,2 тысячи квадратов приходится на 414 квартир, площадь самой большой квартиры в доме — более 100 кв. м. В доме более 200 нежилых помещений, включая кладовые, и 140 подземных парковок, а также 31 парковочное место на придомовой территории. Часть территории дома занял новый сквер, который назвали «Читатели».
По данным официального сайта застройщика, в продаже сегодня остаётся ещё 50 квартир стоимостью от 5,4 миллиона рублей и 7 машиномест.
СЗ «Дом-Строй» входит в ГК «Дом-Строй», которой совладеют Владимир Наумов и Михаил Владимиров. За 2021 год выручка компании составила 383,1 миллиона рублей, а чистая прибыль — 349,1 миллиона. На балансе компании при этом находилось более миллиарда рублей. Один из самых известных проектов ГК «Дом-Строй» — ЖК «Флотилия» на улице Сибревкома. Она также завершает ЖК Richmond Residence на улице Кирова и строит ЖК «Прованс» на улице Нарымской.
Разрешение на строительство «Дом-Строй» получил в 2019 году. Первоначально на участке в центре города находилось административное здание обанкротившегося ПАО «Сибнефтегеофизика», которое в 2017 году с торгов за 74 миллиона рублей выкупил другой новосибирский застройщик — «СД Альфа Капитал». Когда-то здание было предназначено для школы, а в годы Великой Отечественной войны в ней был расположен госпиталь.
В начале строительства местные жители боялись, что работы повредят соседним домам, но в мэрии заверили, что стройка полностью соответствует нормам.