На месте довоенной школы в центре Новосибирска построили высотку

СЗ «Дом-Строй» получил разрешение на ввод в эксплуатацию дома на улице Державина, 50 — документ опубликован на муниципальном портале.



По документу, этажность здания с учётом технических этажей варьируется от 19 до 27 этажей, а его общая площадь составила 30,8 тысячи кв. м. 18,2 тысячи квадратов приходится на 414 квартир, площадь самой большой квартиры в доме — более 100 кв. м. В доме более 200 нежилых помещений, включая кладовые, и 140 подземных парковок, а также 31 парковочное место на придомовой территории. Часть территории дома занял новый сквер, который назвали «Читатели».

