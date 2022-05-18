С видом на резиденцию губернатора.
Топ-5 самых статусных дач на элитной улице в Заельцовском районе
Разглядываем самые крутые домики Дачного шоссе
Улице Дачное шоссе в Новосибирске всегда уделяют особое внимание. Там устанавливают освещение за 12 миллионов, направляют гигантские суммы на ремонт дороги, да и чистят шоссе от снега гораздо лучше, чем в самом городе. И это неспроста — направление давно облюбовано статусными чиновниками и бизнесменами. На Дачном шоссе, 16 располагается правительственная резиденция, где, вероятно, живет губернатор Андрей Травников и полномочный представитель президента в Сибири, а по соседству с ней находится элитный санаторно-курортный комплекс, который недавно продавали за 620 миллионов. Сколько же стоит пожить в таком престижном месте, выяснила корреспондент НГС Ксения Лысенко, изучив предложения в базе N1. Всё о самых крутых дачах с бассейнами, каминами, собственными спортзалами и эксклюзивными видами на Обь — в этом обзоре.
Экстравагантный дом для небольшой семьи за 25 миллионов
Самый доступный вариант нашей подборки — это дом с дизайнерским ремонтом, который расположился в сосновом бору. Внутри чего только нет: гостиная с камином, веранда, кабинет, несколько спален и санузлов, полноценная зона отдыха с сауной и джакузи и даже винный погреб. Гостевых спален нет, с другой стороны, этот дом продавец описывает как «особое предложение для небольшой семьи».
— Участок 11 соток ровный, с ландшафтным дизайном. Установлена система автополива. На участке естественным образом сочетаются хвойные (10 вековых сосен) и лиственные плодоносящие деревья (яблоня, дуб, вишня, рябина), — указывается в описании.
За дом просят 25 миллионов рублей. И для этого места цену, пожалуй, можно считать более чем доступной — стоимость домов на Дачном шоссе стартует от 12 миллионов рублей.
Четыре спальни и 150 метров до пляжа (36,7 миллиона рублей)
Дороже выйдет этот коттедж — дом в 300 квадратных метров и участок площадью 18 соток. Продавец в описании к дому не скупится на эпитеты, называя Дачное шоссе «одним из самых востребованных мест Новосибирска».
— Дом состоит из 3 уровней, 2 этажа, наземные и цокольный этаж. 1-й этаж: просторная терраса, прихожая, гостиная комната, кухня, ванная комната, гараж и котельная. 2-й этаж: 4 спальни, ванная комната, балкон, просторная лоджия с видом на берег Оби. 1-й этаж: комната отдыха, сауна, бассейн, санузел, прачечная комната и несколько подсобных помещений, — говорится в описании.
Объявление появилось совсем недавно, поэтому объект пока не изменился в цене. Дом предлагают купить в ипотеку, в этом случае размер ежемесячного платежа составит более 275 тысяч рублей.
Трехэтажный коттедж с зимним садом за 40 миллионов
Этот дом продают вместе с мебелью и бытовой техникой. В описании подробностей немного, но из того, что попало на фото, ясно: в доме несколько спален, камин, есть бильярдная комната и отдельный гостевой домик. Продавец в описании к дому упоминает и большое свободное помещение — его он предлагает использовать для зимнего сада.
— Коттеджный поселок уютно расположился в сосновом бору, на берегу великой могучей реки Обь, это одно из лучших мест Заельцовского района г. Новосибирска для загородной жизни, — уверяет продавец в объявлении.
Трехэтажный особняк продают уже год. Изначально он стоил 38 миллионов, в марте этого года цена взлетела до 42 миллионов, но вскоре опустилась до 40 миллионов.
Большой особняк на огромном участке — 43 миллиона
А этот дом, пожалуй, ближе всех к правительственной резиденции. О том, что есть внутри него, продавец особо не распространяется, скромно уточняя:
— Для 20 соток земли в этом месте, еще и дом в 3 этажа — цена соответствует рынку!
Коттедж занимает 650 квадратных метров, он уже обставлен мебелью, которая включена в стоимость. Из примечательного: в доме есть прачечная, несколько спортивных тренажеров, бильярд, санузлы на каждом этаже, а также просторная веранда, которую отвели под зону отдыха.
Дом продают с февраля, и за эти несколько месяцев он немного сбросил в цене — с 44 до
Особняк с европейским ремонтом, дизайнерской мебелью в 100 метрах от Оби (75 миллионов)
Да, этот роскошный дом уже попадал к нам в публикацию. Но обстановка в нем настолько уникальна, что почему бы и не взглянуть на этот дворец еще раз. Тем более его стоимость за годы продажи не изменилась — это по-прежнему самый дорогой дом на Дачном шоссе.
Как пишет продавец, в 100 метрах от дома — река, есть выход на пляж, на участке среди вековых сосен обустроена зона барбекю и предусмотрен автополив. Но интереснее заглянуть внутрь.
— Высококачественный ремонт европейского уровня. Цоколь: бильярдная зона, SPА-зона (бассейн, хаммам, джакузи, финская сауна), комната отдыха, постирочная.
Если взять этот дом в ипотеку, то ежемесячно придется выкладывать более полумиллиона рублей.
О том, кто покупает роскошные особняки и квартиры, сколько миллионов на это тратят (есть даже варианты с ипотекой!) и какие самые причудливые объекты недвижимости встречаются на рынке, мы поговорили с экспертами.