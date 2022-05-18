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Элитные дома и квартиры в НовосибирскеОбзор

С видом на резиденцию губернатора. Топ-5 самых статусных дач на элитной улице в Заельцовском районе

Разглядываем самые крутые домики Дачного шоссе

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Стоимость коттеджей в нашей подборке варьируется от 25 до 75 миллионов рублей

Стоимость коттеджей в нашей подборке варьируется от 25 до 75 миллионов рублей

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Улице Дачное шоссе в Новосибирске всегда уделяют особое внимание. Там устанавливают освещение за 12 миллионов, направляют гигантские суммы на ремонт дороги, да и чистят шоссе от снега гораздо лучше, чем в самом городе. И это неспроста — направление давно облюбовано статусными чиновниками и бизнесменами. На Дачном шоссе, 16 располагается правительственная резиденция, где, вероятно, живет губернатор Андрей Травников и полномочный представитель президента в Сибири, а по соседству с ней находится элитный санаторно-курортный комплекс, который недавно продавали за 620 миллионов. Сколько же стоит пожить в таком престижном месте, выяснила корреспондент НГС Ксения Лысенко, изучив предложения в базе N1. Всё о самых крутых дачах с бассейнами, каминами, собственными спортзалами и эксклюзивными видами на Обь — в этом обзоре.

Экстравагантный дом для небольшой семьи за 25 миллионов

Самый доступный вариант нашей подборки — это дом с дизайнерским ремонтом, который расположился в сосновом бору. Внутри чего только нет: гостиная с камином, веранда, кабинет, несколько спален и санузлов, полноценная зона отдыха с сауной и джакузи и даже винный погреб. Гостевых спален нет, с другой стороны, этот дом продавец описывает как «особое предложение для небольшой семьи».

— Участок 11 соток ровный, с ландшафтным дизайном. Установлена система автополива. На участке естественным образом сочетаются хвойные (10 вековых сосен) и лиственные плодоносящие деревья (яблоня, дуб, вишня, рябина), — указывается в описании.

В доме площадью чуть больше 200 квадратов — три уровня

В доме площадью чуть больше 200 квадратов — три уровня

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В зале установлен камин

В зале установлен камин

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Детская со впечатляющей воображение винтовой лестницей

Детская со впечатляющей воображение винтовой лестницей

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Лестница есть и в спальне родителей

Лестница есть и в спальне родителей

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Фото сауны и джакузи в объявлении нет, зато нам показали кусочек комнаты отдыха

Фото сауны и джакузи в объявлении нет, зато нам показали кусочек комнаты отдыха

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За дом просят 25 миллионов рублей. И для этого места цену, пожалуй, можно считать более чем доступной — стоимость домов на Дачном шоссе стартует от 12 миллионов рублей.

Четыре спальни и 150 метров до пляжа (36,7 миллиона рублей)

Дороже выйдет этот коттедж — дом в 300 квадратных метров и участок площадью 18 соток. Продавец в описании к дому не скупится на эпитеты, называя Дачное шоссе «одним из самых востребованных мест Новосибирска».

— Дом состоит из 3 уровней, 2 этажа, наземные и цокольный этаж. 1-й этаж: просторная терраса, прихожая, гостиная комната, кухня, ванная комната, гараж и котельная. 2-й этаж: 4 спальни, ванная комната, балкон, просторная лоджия с видом на берег Оби. 1-й этаж: комната отдыха, сауна, бассейн, санузел, прачечная комната и несколько подсобных помещений, — говорится в описании.

Двухэтажный дом стоит на участке в 18 соток. Других построек здесь нет, но, как пишет продавец, площадь участка позволяет возвести что-нибудь еще

Двухэтажный дом стоит на участке в 18 соток. Других построек здесь нет, но, как пишет продавец, площадь участка позволяет возвести что-нибудь еще

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Внутри пока довольно пустовато. Зато есть вид на сосны

Внутри пока довольно пустовато. Зато есть вид на сосны

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Впрочем, вся самая необходимая мебель в доме есть

Впрочем, вся самая необходимая мебель в доме есть

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И даже больше — например, сауна и небольшой бассейн

И даже больше — например, сауна и небольшой бассейн

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А так выглядит одна из четырех спален

А так выглядит одна из четырех спален

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В описании говорится, что дом расположен на третьей линии от берега (в 150 метрах от пляжа)

В описании говорится, что дом расположен на третьей линии от берега (в 150 метрах от пляжа)

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Объявление появилось совсем недавно, поэтому объект пока не изменился в цене. Дом предлагают купить в ипотеку, в этом случае размер ежемесячного платежа составит более 275 тысяч рублей.

Трехэтажный коттедж с зимним садом за 40 миллионов

Этот дом продают вместе с мебелью и бытовой техникой. В описании подробностей немного, но из того, что попало на фото, ясно: в доме несколько спален, камин, есть бильярдная комната и отдельный гостевой домик. Продавец в описании к дому упоминает и большое свободное помещение — его он предлагает использовать для зимнего сада.

— Коттеджный поселок уютно расположился в сосновом бору, на берегу великой могучей реки Обь, это одно из лучших мест Заельцовского района г. Новосибирска для загородной жизни, — уверяет продавец в объявлении.

Дом занимает 400 квадратных метров и буквально утопает в зелени

Дом занимает 400 квадратных метров и буквально утопает в зелени

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В отличие от других вариантов нашей подборки на участке есть гостевой дом, который совмещен с гаражом на две машины

В отличие от других вариантов нашей подборки на участке есть гостевой дом, который совмещен с гаражом на две машины

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Внутри всё сияет

Внутри всё сияет

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Очевидно владельцы решили уделить больше внимания свету

Очевидно владельцы решили уделить больше внимания свету

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Кстати, бильярд уже включен в стоимость дома

Кстати, бильярд уже включен в стоимость дома

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Причудливый дизайн одной из комнат. Вероятно, это комната отдыха

Причудливый дизайн одной из комнат. Вероятно, это комната отдыха

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Трехэтажный особняк продают уже год. Изначально он стоил 38 миллионов, в марте этого года цена взлетела до 42 миллионов, но вскоре опустилась до 40 миллионов.

Большой особняк на огромном участке — 43 миллиона

А этот дом, пожалуй, ближе всех к правительственной резиденции. О том, что есть внутри него, продавец особо не распространяется, скромно уточняя:

— Для 20 соток земли в этом месте, еще и дом в 3 этажа — цена соответствует рынку!

Коттедж занимает 650 квадратных метров, он уже обставлен мебелью, которая включена в стоимость. Из примечательного: в доме есть прачечная, несколько спортивных тренажеров, бильярд, санузлы на каждом этаже, а также просторная веранда, которую отвели под зону отдыха.

В особняке — три этажа

В особняке — три этажа

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Из того, что попало на фото, выделяется вот эта спальня с лестницей

Из того, что попало на фото, выделяется вот эта спальня с лестницей

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Кабинет с сейфом и изображением книг на стене. Как знать, может, и за картиной кроется еще один сейф

Кабинет с сейфом и изображением книг на стене. Как знать, может, и за картиной кроется еще один сейф

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Как отмечает продавец, санузлы в доме есть на каждом этаже

Как отмечает продавец, санузлы в доме есть на каждом этаже

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А на участке выполнен ландшафтный дизайн. Правда, под снегом всего не разглядишь

А на участке выполнен ландшафтный дизайн. Правда, под снегом всего не разглядишь

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Веранда с видом на сосны

Веранда с видом на сосны

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Дом продают с февраля, и за эти несколько месяцев он немного сбросил в цене — с 44 до 43 миллионов рублей.

Особняк с европейским ремонтом, дизайнерской мебелью в 100 метрах от Оби (75 миллионов)

Да, этот роскошный дом уже попадал к нам в публикацию. Но обстановка в нем настолько уникальна, что почему бы и не взглянуть на этот дворец еще раз. Тем более его стоимость за годы продажи не изменилась — это по-прежнему самый дорогой дом на Дачном шоссе.

Как пишет продавец, в 100 метрах от дома — река, есть выход на пляж, на участке среди вековых сосен обустроена зона барбекю и предусмотрен автополив. Но интереснее заглянуть внутрь.

— Высококачественный ремонт европейского уровня. Цоколь: бильярдная зона, SPА-зона (бассейн, хаммам, джакузи, финская сауна), комната отдыха, постирочная. 1-й этаж: гардеробная, холл, кухня-столовая с выходом на террасу, гостиная с камином, гостевая спальня с санузлом. 2-й этаж: три спальни с гардеробными и ванными комнатами с окнами. Полностью укомплектован дизайнерской мебелью мировых брендов, — говорится в описании.

Назвать дачей этот особняк язык не повернется

Назвать дачей этот особняк язык не повернется

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Дом занимает чуть меньшее 500 квадратов

Дом занимает чуть меньшее 500 квадратов

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И внутри, кажется, есть абсолютно всё

И внутри, кажется, есть абсолютно всё

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Спальни здесь напоминают будуары

Спальни здесь напоминают будуары

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Классический дизайн выдержан и в ванных комнатах

Классический дизайн выдержан и в ванных комнатах

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Ну и, конечно, здесь много позолоты

Ну и, конечно, здесь много позолоты

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Есть и бассейн

Есть и бассейн

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Особняк не самый большой в нашей подборке, но однозначно самый статусный

Особняк не самый большой в нашей подборке, но однозначно самый статусный

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Если взять этот дом в ипотеку, то ежемесячно придется выкладывать более полумиллиона рублей.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в НовосибирскеЭлитные дома и квартиры в Новосибирске

О том, кто покупает роскошные особняки и квартиры, сколько миллионов на это тратят (есть даже варианты с ипотекой!) и какие самые причудливые объекты недвижимости встречаются на рынке, мы поговорили с экспертами.

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