С видом на резиденцию губернатора. Топ-5 самых статусных дач на элитной улице в Заельцовском районе

Экстравагантный дом для небольшой семьи за 25 миллионов

Самый доступный вариант нашей подборки — это дом с дизайнерским ремонтом, который расположился в сосновом бору. Внутри чего только нет: гостиная с камином, веранда, кабинет, несколько спален и санузлов, полноценная зона отдыха с сауной и джакузи и даже винный погреб. Гостевых спален нет, с другой стороны, этот дом продавец описывает как «особое предложение для небольшой семьи».

— Участок 11 соток ровный, с ландшафтным дизайном. Установлена система автополива. На участке естественным образом сочетаются хвойные (10 вековых сосен) и лиственные плодоносящие деревья (яблоня, дуб, вишня, рябина), — указывается в описании.