Санаторий у резиденций полпреда и губернатора продается в Новосибирске за 620 миллионов рублей

Санаторно-курортный комплекс с медицинским центром, отелем премиум-класса, рестораном, коворкинг/конференц-залом и спортзалом, благоустроенной территорией с аллеей и лаунж-зонами продавец оценил в 620 миллионов рублей.



Ближайшими соседями комплекса называют полномочного представителя президента и губернатора Новосибирской области.



— Объект серьезный. В нем планировалось организовать клинику, были конкретные врачи, которые планировали развиваться в своих направлениях. Но один из них уехал за границу, а второй не стал продолжать свою деятельность без него. Поэтому собственник решил продать объект, — пояснили изданию «Комсомольская правда» в агентстве недвижимости «1Е».

