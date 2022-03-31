31 марта четверг
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 6/10
usd 84.09
eur 93.70
Тема дняВИП-остров: расследование НГС
Все новости
Все новости

Санаторий у резиденций полпреда и губернатора продается в Новосибирске за 620 миллионов рублей

Комплекс премиум-класса расположен на Дачном шоссе, 16/1

422
3Обсудить

Поделиться

Врачи, на которых делали ставку владельцы санатория, передумали работать здесь

Врачи, на которых делали ставку владельцы санатория, передумали работать здесь

Поделиться

Санаторно-курортный комплекс с медицинским центром, отелем премиум-класса, рестораном, коворкинг/конференц-залом и спортзалом, благоустроенной территорией с аллеей и лаунж-зонами продавец оценил в 620 миллионов рублей.

Ближайшими соседями комплекса называют полномочного представителя президента и губернатора Новосибирской области.

— Объект серьезный. В нем планировалось организовать клинику, были конкретные врачи, которые планировали развиваться в своих направлениях. Но один из них уехал за границу, а второй не стал продолжать свою деятельность без него. Поэтому собственник решил продать объект, — пояснили изданию «Комсомольская правда» в агентстве недвижимости «1Е».

Площадь санатория — 5900 квадратных метров. На участке в 2,2 гектара расположен сад для круглогодичного содержания растений, ресторан, отель, медицинский центр и зал для проведения конференций. Стоимость квадратного метра составляет 104 тыс. рублей.

Территория комплекса огорожена, установлено видеонаблюдение по периметру и в корпусах, между корпусами оборудована парковка на 87 машино-мест с возможностью расширения до 120. Имеется здание котельной и собственная трансформаторная подстанция с резервной дизель-генераторной установкой. В техническом корпусе общей площадью 320 кв. м на первом этаже расположены теплые гаражные боксы, на втором этаже — прачечная, комнаты, кухня, душевые кабины и санузлы для персонала.

29 марта НГС сообщал, что под Новосибирском продают коттедж со стихами на стенах и демонической картиной за 20 миллионов рублей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

недвижимостьэлитная недвижимость
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter