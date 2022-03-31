Санаторий у резиденций полпреда и губернатора продается в Новосибирске за 620 миллионов рублей

Санаторно-курортный комплекс с медицинским центром, отелем премиум-класса, рестораном, коворкинг/конференц-залом и спортзалом, благоустроенной территорией с аллеей и лаунж-зонами продавец оценил в 620 миллионов рублей.
Ближайшими соседями комплекса называют полномочного представителя президента и губернатора Новосибирской области.
— Объект серьезный. В нем планировалось организовать клинику, были конкретные врачи, которые планировали развиваться в своих направлениях. Но один из них уехал за границу, а второй не стал продолжать свою деятельность без него. Поэтому собственник решил продать объект, — пояснили изданию «Комсомольская правда» в агентстве недвижимости «1Е».
Площадь санатория — 5900 квадратных метров. На участке в 2,2 гектара расположен сад для круглогодичного содержания растений, ресторан, отель, медицинский центр и зал для проведения конференций. Стоимость квадратного метра составляет 104 тыс. рублей.
Территория комплекса огорожена, установлено видеонаблюдение по периметру и в корпусах, между корпусами оборудована парковка на 87 машино-мест с возможностью расширения до 120. Имеется здание котельной и собственная трансформаторная подстанция с резервной дизель-генераторной установкой. В техническом корпусе общей площадью 320
29 марта НГС сообщал, что под Новосибирском продают коттедж со стихами на стенах и демонической картиной за 20 миллионов рублей.