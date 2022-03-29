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Под Новосибирском продают коттедж со стихами на стенах и демонической картиной — что еще есть внутри дома за 20 млн

Дизайнер характеризует концепцию как «лечение цветом»

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Внутри целая феерия красок

Внутри целая феерия красок

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В Оби выставили на продажу гостевой дом за 19,9 миллиона рублей. Объявление о продаже объекта появилось на сайте N1.ru 22 марта.

— К вашему вниманию эксклюзивный загородный дом 390 кв. м на участке 12 соток, находится в городе Обь, НСО. Готовый бизнес со стабильным доходом и отличной клиентской базой! Во всех помещениях уникальный для Новосибирска дизайн, — говорится в описании к дому.

Особняк занимает почти 400 квадратов

Особняк занимает почти 400 квадратов

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На участке есть бассейн

На участке есть бассейн

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Каждая из спален оформлена в своем стиле

Каждая из спален оформлена в своем стиле

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Вот здесь, например, репродукция картины Врубеля «Демон сидящий» и стихи Пушкина

Вот здесь, например, репродукция картины Врубеля «Демон сидящий» и стихи Пушкина

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В этой спальне тоже есть стихотворные строки

В этой спальне тоже есть стихотворные строки

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Впрочем, стихи есть и в холле

Впрочем, стихи есть и в холле

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А это танцевальный зал и изображенные на стенах звуковые волны

А это танцевальный зал и изображенные на стенах звуковые волны

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Еще один бассейн есть внутри дома

Еще один бассейн есть внутри дома

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По адресу дома находится гостевой коттедж «Клуб», который предлагают в аренду посуточно. Как объяснил владелец коттеджа, представившийся Антоном, он просто решил избавиться от актива.

— Кое-что из того, что было задумано, не было до конца реализовано, — сообщил архитектор Максим Гайданский, занимавшийся дизайном дома. — Изначально хотели заложить туда концепцию лечения цветом. 9 спален в разных цветах, предполагалось, что гости будут в ходе квеста как-то определяться, кому какой цвет ближе, и человек будет выбирать ту цветовую вибрацию, которая ему близка. А потом просто без концепции я закладывал туда вещи, которые повышают энергетику, как-то развивают людей, чтобы они туда не просто поразвлекаться пришли, задумывались, как мир устроен.

По его словам, заказчик принимал «почти всё», что предлагал он. Архитектор также показал первоначальный дизайн-проект коттеджа, с его слов, это самый большой объект, где его творчество «было полностью принято».

Комната-перевертыш

Комната-перевертыш

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А это световая инсталляция над парковкой

А это световая инсталляция над парковкой

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Необычная ванная комната

Необычная ванная комната

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Недавно в частном секторе Заельцовского района Новосибирска выставили на продажу особняк с обоями Versace на стенах. За него просили 21,5 миллиона рублей.

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