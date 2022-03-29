Под Новосибирском продают коттедж со стихами на стенах и демонической картиной — что еще есть внутри дома за 20 млн

— Кое-что из того, что было задумано, не было до конца реализовано, — сообщил архитектор Максим Гайданский, занимавшийся дизайном дома. — Изначально хотели заложить туда концепцию лечения цветом. 9 спален в разных цветах, предполагалось, что гости будут в ходе квеста как-то определяться, кому какой цвет ближе, и человек будет выбирать ту цветовую вибрацию, которая ему близка. А потом просто без концепции я закладывал туда вещи, которые повышают энергетику, как-то развивают людей, чтобы они туда не просто поразвлекаться пришли, задумывались, как мир устроен.