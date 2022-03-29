Под Новосибирском продают коттедж со стихами на стенах и демонической картиной — что еще есть внутри дома за 20 млн

В Оби выставили на продажу гостевой дом за 19,9 миллиона рублей. Объявление о продаже объекта появилось на сайте N1.ru 22 марта.
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По адресу дома находится гостевой коттедж «Клуб», который предлагают в аренду посуточно. Как объяснил владелец коттеджа, представившийся Антоном, он просто решил избавиться от актива.
— Кое-что из того, что было задумано, не было до конца реализовано, — сообщил архитектор Максим Гайданский, занимавшийся дизайном дома. — Изначально хотели заложить туда концепцию лечения цветом. 9 спален в разных цветах, предполагалось, что гости будут в ходе квеста как-то определяться, кому какой цвет ближе, и человек будет выбирать ту цветовую вибрацию, которая ему близка. А потом просто без концепции я закладывал туда вещи, которые повышают энергетику, как-то развивают людей, чтобы они туда не просто поразвлекаться пришли, задумывались, как мир устроен.
По его словам, заказчик принимал «почти всё», что предлагал он. Архитектор также показал первоначальный дизайн-проект коттеджа, с его слов, это самый большой объект, где его творчество «было полностью принято».
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