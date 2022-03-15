В Новосибирске продают царский особняк с обоями Versace и позолотой. Смотрим на дом за 21,5 миллиона

В частном секторе Заельцовского района Новосибирска выставили на продажу двухэтажный особняк в причудливом стиле. За дом площадью более 650 квадратных метров просят 21,5 миллиона рублей. Объявление о его продаже появилось 11 марта на сайте N1.ru.



— Престижное, экологически чистое место города. Просторный гараж, крытый двор, баня с бассейном, несколько подсобных помещений. Есть возможность выкупа соседнего участка, — кратко сообщает продавец в описании к дому.



Особняк располагается на 5 сотках. Внутри, как говорится в объявлении, есть баня и бассейн, а на участке — гараж. Реальному покупателю обещают торг.