15 марта вторник
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 4/10
usd 115.20
eur 127.23
Тема дняТри человека погибли в ДТП на Большевистской
Все новости
Все новости

В Новосибирске продают царский особняк с обоями Versace и позолотой. Смотрим на дом за 21,5 миллиона

В нем нет мебели, но остались кое-какие предметы роскоши

6 911
54Обсудить

Поделиться

Внутри особняка сейчас пусто — комнаты очистили от мебели и люстр, зато осталась сантехника

Внутри особняка сейчас пусто — комнаты очистили от мебели и люстр, зато осталась сантехника

Поделиться

В частном секторе Заельцовского района Новосибирска выставили на продажу двухэтажный особняк в причудливом стиле. За дом площадью более 650 квадратных метров просят 21,5 миллиона рублей. Объявление о его продаже появилось 11 марта на сайте N1.ru.

— Престижное, экологически чистое место города. Просторный гараж, крытый двор, баня с бассейном, несколько подсобных помещений. Есть возможность выкупа соседнего участка, — кратко сообщает продавец в описании к дому.

Особняк располагается на 5 сотках. Внутри, как говорится в объявлении, есть баня и бассейн, а на участке — гараж. Реальному покупателю обещают торг.

В своем окружении продающийся дом — один из самых больших и высоких

В своем окружении продающийся дом — один из самых больших и высоких

Поделиться

Так выглядит гостиная, совмещенная с обеденной и каминной зонами

Так выглядит гостиная, совмещенная с обеденной и каминной зонами

Поделиться

Обстановка явно роскошная, хоть и требует ремонта

Обстановка явно роскошная, хоть и требует ремонта

Поделиться

О назначении этой комнаты остается только догадываться, зато можно рассмотреть обои (Versace)

О назначении этой комнаты остается только догадываться, зато можно рассмотреть обои (Versace)

Поделиться

А вот тут всё понятно — детская

А вот тут всё понятно — детская

Поделиться

Необычный вид на галерею второго этажа

Необычный вид на галерею второго этажа

Поделиться

И снова много позолоты

И снова много позолоты

Поделиться

В доме также есть небольшой бассейн и сауна

В доме также есть небольшой бассейн и сауна

Поделиться

Один из санузлов. Здесь осталась сантехника

Один из санузлов. Здесь осталась сантехника

Поделиться

Недавно мы рассказывали о продаже другой интересной недвижимости — дорогой трешки в античном стиле. За жилье на предпоследнем этаже дома в центре города просили 23 миллиона рублей.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ12
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

особнякэлитная недвижимость
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter