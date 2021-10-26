На дороге к элитным дачам в Новосибирске собираются установить освещение за 12 миллионов рублей

Новосибирский городской центр организации дорожного движения объявил аукцион на установку освещения на Дачном шоссе. За работы готовы заплатить 12 миллионов 170 тысяч рублей. Дорога ведет к элитным Обкомовским дачам.



По данным сайта госзакупок, новые фонари поставят на участках между остановками «Дачи» и «Заельцовский санаторий» и от «Дачи» до 1-го Мочищенского шоссе. На участке подготовят грунт, установят опоры из железобетона, кронштейны и светильники, а также проложат кабель.