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На дороге к элитным дачам в Новосибирске собираются установить освещение за 12 миллионов рублей

Ранее на ремонт самой дороги потратили больше 70 миллионов

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Этим летом на дороге уже обновили асфальт

Этим летом на дороге уже обновили асфальт

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В Новосибирске на освещение Дачного шоссе выделили 12 миллионов рублей

Новосибирский городской центр организации дорожного движения объявил аукцион на установку освещения на Дачном шоссе. За работы готовы заплатить 12 миллионов 170 тысяч рублей. Дорога ведет к элитным Обкомовским дачам.

По данным сайта госзакупок, новые фонари поставят на участках между остановками «Дачи» и «Заельцовский санаторий» и от «Дачи» до 1-го Мочищенского шоссе. На участке подготовят грунт, установят опоры из железобетона, кронштейны и светильники, а также проложат кабель.

— Гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается в пять лет с даты подписания актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, — говорится в документации.

Подрядчик должен установить освещение до 24 декабря 2021 года.

Ранее в июне этого года в Новосибирске объявили аукцион на ремонт Дачного шоссе. Стоимость работ оценили в 84,6 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен был выполнить фрезерование участка, исправить покрытие и нанести разметку. Согласно сайту госзакупок, на торгах победила компания «Роад», которая также реконструирует Вокзальную магистраль. Компания снизила цену до 70,6 миллиона рублей.

Весной стало известно, что решение о ремонте Дачного шоссе приняли из-за того, что оно вошло в перечень гостевых маршрутов к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, хотя находится далеко от нового ЛДС. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, что рядом расположена резиденция, которую будут использовать во время соревнований. Как шоссе преобразилось после ремонта, посмотрите в репортаже авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

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Дачное шоссегосзакупкиосвещение
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