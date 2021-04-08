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«Не разделяю сарказма»: Анатолий Локоть объяснил, почему для МЧМ-2023 отремонтируют элитное шоссе

Там будет располагаться резиденция для чемпионата

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О ремонте шоссе стало известно в конце марта

О ремонте шоссе стало известно в конце марта

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Резиденция для чемпионата МЧМ-2023 в Новосибирске появится рядом с элитным шоссе

Сегодня, 8 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему Дачное шоссе, которое ведет к Обкомовским дачам, отремонтируют к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

Глава города ответил на вопрос журналистов о том, не считает ли он странным, что шоссе попало в список гостевых маршрутов, хотя находится в противоположной стороне города от ЛДС.

— Не считаю. Абсолютно закономерно. Напоминаю, что дорога входит в дорожное хозяйство города, необходим сегодня ремонт. Речь не только об элитном поселке, там несколько жилых зон, многоэтажная застройка, малоэтажная. В том числе резиденция, которая будет использована в чемпионате мира по хоккею. Я не чувствую сарказма, который звучит в вопросе, я его не разделяю, — ответил Анатолий Локоть.

Он добавил, что в этом году планируют ввести в эксплуатацию пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста рядом с будущей хоккейной ареной.

Сегодня стало известно, что в Новосибирске готовы потратить 372 миллиона рублей на покрытие дороги к новому ЛДС. Власти уже объявили закупку.

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Дачное шоссеМЧМ-2023ремонт дорог
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