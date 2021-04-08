«Не разделяю сарказма»: Анатолий Локоть объяснил, почему для МЧМ-2023 отремонтируют элитное шоссе

Резиденция для чемпионата МЧМ-2023 в Новосибирске появится рядом с элитным шоссе
Сегодня,
Глава города ответил на вопрос журналистов о том, не считает ли он странным, что шоссе попало в список гостевых маршрутов, хотя находится в противоположной стороне города от ЛДС.
— Не считаю. Абсолютно закономерно. Напоминаю, что дорога входит в дорожное хозяйство города, необходим сегодня ремонт. Речь не только об элитном поселке, там несколько жилых зон, многоэтажная застройка, малоэтажная. В том числе резиденция, которая будет использована в чемпионате мира по хоккею. Я не чувствую сарказма, который звучит в вопросе, я его не разделяю, — ответил Анатолий Локоть.
Он добавил, что в этом году планируют ввести в эксплуатацию пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста рядом с будущей хоккейной ареной.
Сегодня стало известно, что в Новосибирске готовы потратить 372 миллиона рублей на покрытие дороги к новому ЛДС. Власти уже объявили закупку.