«Не разделяю сарказма»: Анатолий Локоть объяснил, почему для МЧМ-2023 отремонтируют элитное шоссе

Сегодня, 8 апреля , мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему Дачное шоссе, которое ведет к Обкомовским дачам, отремонтируют к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.



Глава города ответил на вопрос журналистов о том, не считает ли он странным, что шоссе попало в список гостевых маршрутов, хотя находится в противоположной стороне города от ЛДС.

— Не считаю. Абсолютно закономерно. Напоминаю, что дорога входит в дорожное хозяйство города, необходим сегодня ремонт. Речь не только об элитном поселке, там несколько жилых зон, многоэтажная застройка, малоэтажная. В том числе резиденция, которая будет использована в чемпионате мира по хоккею. Я не чувствую сарказма, который звучит в вопросе, я его не разделяю, — ответил Анатолий Локоть.

