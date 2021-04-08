На покрытие дороги к новой ледовой арене в Новосибирске потратят 372 млн рублей

Асфальт на новой дороге к ЛДС в Новосибирске сделают до 20 августа 2022 года
В Новосибирске объявили аукцион на устройство асфальтобетонного покрытия на дороге от пляжа «Наутилус» к ледовой арене. Максимальную стоимость работ оценили в 372 миллиона 382 тысячи рублей. Заказчиком выступает муниципальное предприятие «УЗСПТС». Аукцион объявили
— Мы объявили закупку на поиск субподрядчика. Это дорога, где «УЗСПТС» не застройщик, а генеральный подрядчик. Сейчас нанимаем субподрядчиков на отдельные виды работ, — сообщил НГС директор МУП «УЗСПТС» Александр Мысик.
Согласно аукционной документации, подрядчик должен выполнить работы по обустройству земляного полотна, дорожной одежды, пешеходных тротуаров, велодорожки, примыканий к новому ЛДС и станции метро «Спортивная». Также он установит остановочные павильоны. Протяженность дороги составляет 2250 м.
Электронный аукцион проведут
На этой неделе,