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Тема дняКем работают чиновники, на которых заводили дела?

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На покрытие дороги к новой ледовой арене в Новосибирске потратят 372 млн рублей

Протяженность дороги составляет 2250 метров

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Подрядчик должен будет сделать подъезды к ЛДС и станции метро

Подрядчик должен будет сделать подъезды к ЛДС и станции метро

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Асфальт на новой дороге к ЛДС в Новосибирске сделают до 20 августа 2022 года

В Новосибирске объявили аукцион на устройство асфальтобетонного покрытия на дороге от пляжа «Наутилус» к ледовой арене. Максимальную стоимость работ оценили в 372 миллиона 382 тысячи рублей. Заказчиком выступает муниципальное предприятие «УЗСПТС». Аукцион объявили 7 апреля.

— Мы объявили закупку на поиск субподрядчика. Это дорога, где «УЗСПТС» не застройщик, а генеральный подрядчик. Сейчас нанимаем субподрядчиков на отдельные виды работ, — сообщил НГС директор МУП «УЗСПТС» Александр Мысик.

Дорога пройдет вокруг ЛДС

Дорога пройдет вокруг ЛДС

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Согласно аукционной документации, подрядчик должен выполнить работы по обустройству земляного полотна, дорожной одежды, пешеходных тротуаров, велодорожки, примыканий к новому ЛДС и станции метро «Спортивная». Также он установит остановочные павильоны. Протяженность дороги составляет 2250 м.

Электронный аукцион проведут 27 апреля. Работы должны закончить до 20 августа 2022 года.

На этой неделе, 6 апреля, корреспонденты НГС посетили стройку новой ледовой арены. Сейчас на ней работают около 500 человек, вскоре их количество планируют увеличить вдвое. Посмотрите, как сейчас выглядит этот объект.

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