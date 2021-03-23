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Элитное Дачное шоссе включили в перечень гостевых маршрутов — там обновят асфальт к МЧМ-2023

Чиновники выбрали пять маршрутов, на ремонт которых потратят 600 миллионов рублей

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Ремонт гостевых маршрутов проспонсирует федеральный бюджет

Ремонт гостевых маршрутов проспонсирует федеральный бюджет

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Элитное Дачное шоссе отремонтируют к МЧМ-2023 в Новосибирске

Городские власти включили Дачное шоссе в перечень гостевых маршрутов, которые обновят к МЧМ в 2023 году.

— Город готовится к этому важному мероприятию, мы тоже не стоим в стороне и приводим в нормативное состояние эти маршруты. Уже определены пять объектов — это улица Ватутина, Дачное шоссе, Вокзальная магистраль, Станиславского и Титова. Их протяженность составит чуть больше 15 километров, — рассказал начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Дёмин.

На ремонт из федерального бюджета дополнительно выделят 600 миллионов рублей.

Дачное шоссе считается самым элитным маршрутом в Новосибирске. Оно ведет к дачам губернатора и полпреда президента, к домам чиновников, депутатов и крупных бизнесменов. Этой снежной зимой, когда город утопал в сугробах, журналист НГС Дмитрий Косенко проверил, как чистят Дачное шоссе и другие дороги, ведущие к домам и местам работы главных новосибирских чиновников и прочей элиты. Вот фоторепортаж, который не оставит вас равнодушными.

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Дачное шоссеМЧМ-2023
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