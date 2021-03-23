Элитное Дачное шоссе включили в перечень гостевых маршрутов — там обновят асфальт к МЧМ-2023

Элитное Дачное шоссе отремонтируют к МЧМ-2023 в Новосибирске
Городские власти включили Дачное шоссе в перечень гостевых маршрутов, которые обновят к МЧМ
— Город готовится к этому важному мероприятию, мы тоже не стоим в стороне и приводим в нормативное состояние эти маршруты. Уже определены пять объектов — это улица Ватутина, Дачное шоссе, Вокзальная магистраль, Станиславского и Титова. Их протяженность составит чуть больше
На ремонт из федерального бюджета дополнительно выделят
Дачное шоссе считается самым элитным маршрутом в Новосибирске. Оно ведет к дачам губернатора и полпреда президента, к домам чиновников, депутатов и крупных бизнесменов. Этой снежной зимой, когда город утопал в сугробах, журналист НГС Дмитрий Косенко проверил, как чистят Дачное шоссе и другие дороги, ведущие к домам и местам работы главных новосибирских чиновников и прочей элиты. Вот фоторепортаж, который не оставит вас равнодушными.