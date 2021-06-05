В Новосибирске отремонтируют Дачное шоссе — оно ведет к элитному поселку

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на ремонт Дачного шоссе в Заельцовском районе. Максимальная стоимость работ — 84 627 589 рублей. Средства выделят из федерального бюджета.



О том, что шоссе планируют отремонтировать к МЧМ-2023, стало известно в марте. Эта дорога считается самым элитным маршрутом в Новосибирске — она ведет к Обкомовским дачам, домам депутатов и крупных бизнесменов. В начале апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, что шоссе также ведет к резиденции, которую будут использовать во время Молодежного чемпионата Мира по хоккею в 2023 году.

