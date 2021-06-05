В Новосибирске отремонтируют Дачное шоссе — оно ведет к элитному поселку

В Новосибирске отремонтируют дорогу у Обкомовских дач за 84 млн рублей
Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на ремонт Дачного шоссе в Заельцовском районе. Максимальная стоимость работ — 84 627 589 рублей. Средства выделят из федерального бюджета.
О том, что шоссе планируют отремонтировать к МЧМ-2023, стало известно в марте. Эта дорога считается самым элитным маршрутом в Новосибирске — она ведет к Обкомовским дачам, домам депутатов и крупных бизнесменов. В начале апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, что шоссе также ведет к резиденции, которую будут использовать во время Молодежного чемпионата Мира по хоккею в 2023 году.
Подрядчик должен будет выполнить работы на участке в 6593 метра от 1-го Мочищенского шоссе до остановки Заельцовский санаторий. На дороге исправят продольное и поперечное покрытие с помощью фрезерования, обустроят выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси и тонкослойное покрытие из битумоминеральной смеси. Также на участке отремонтируют тротуары, пешеходные дорожки и нанесут разметку.
— Все мероприятия направлены на восстановление дорожного покрытия проезжей части по ровности, устранения дефектов и сцепных характеристик, для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, — говорится в документации на сайте госзакупок.
Электронный аукцион проведут 16 июня. Подрядчик должен выполнить работы до 29 октября.
Ранее стало известно, что в Новосибирске потратят 700 млн рублей на ремонт дорог к МЧМ-2023. Также власти установят дорожные камеры рядом с новым ЛДС за 12 млн рублей.