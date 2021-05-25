Власти Новосибирска потратят 700 миллионов на гостевые маршруты к МЧМ-2023

Управление дорожного строительства Новосибирска планирует провести аукцион на ремонт дорог к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Он пройдет в 2023 году. На работы готовы потратить 723 429 930 рублей , средства выделят из федерального, регионального и городского бюджетов.



Информацию о планируемом аукционе разместили на сайте госзакупок. Там говорится, что ремонт выполнят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дата начала торгов и сроки работ не оговорены.



Ранее чиновники составляли список гостевых маршрутов для МЧМ-2023. Их планируют отремонтировать за 600 миллионов рублей. В перечень вошло и элитное Дачное шоссе. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, зачем это нужно. Но в закупке, которая опубликована сейчас, маршруты не указаны, и в мэрии заявили, что их список пока до конца не утвержден.

