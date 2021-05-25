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Власти Новосибирска потратят 700 миллионов на гостевые маршруты к МЧМ-2023

Кроме того, уже заказаны камеры фиксации нарушений на дорогах возле нового ЛДС

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В Новосибирске идет строительство ледовой арены, на которой пройдет чемпионат. Скоро для мероприятия начнут обустраивать дороги

В Новосибирске идет строительство ледовой арены, на которой пройдет чемпионат. Скоро для мероприятия начнут обустраивать дороги

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Управление дорожного строительства Новосибирска планирует провести аукцион на ремонт дорог к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Он пройдет в 2023 году. На работы готовы потратить 723 429 930 рублей, средства выделят из федерального, регионального и городского бюджетов.

Информацию о планируемом аукционе разместили на сайте госзакупок. Там говорится, что ремонт выполнят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дата начала торгов и сроки работ не оговорены.

Ранее чиновники составляли список гостевых маршрутов для МЧМ-2023. Их планируют отремонтировать за 600 миллионов рублей. В перечень вошло и элитное Дачное шоссе. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, зачем это нужно. Но в закупке, которая опубликована сейчас, маршруты не указаны, и в мэрии заявили, что их список пока до конца не утвержден.

— В рамках планируемой закупки запланирована реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние гостевых маршрутов, перечень которых сформирован в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года на территории города Новосибирска. В настоящее время ведется работа по подготовке документации для проведения электронного аукциона, в ходе которого будет определен окончательный перечень объектов закупки, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Также в городе объявили аукцион на покупку камер для фиксации нарушений правил дорожного движения. Их установят на дороге под Октябрьским мостом, рядом с новым ЛДС, и в районе пешеходного перехода у арены.

По данным кадастровой карты, камеры установят на этом участке

По данным кадастровой карты, камеры установят на этом участке

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За 12 053 369 рублей подрядчик должен будет построить кабельную канализацию, проложить волоконно-оптический кабель, обеспечить электроснабжение и установить дорожные камеры. После этого победитель закупки выполнит их наладку и проверку. Об этом говорится в аукционной документации. Заказчиком выступает муниципальное предприятие «УЗСПТС».

В середине мая власти сообщили, что рядом с ледовой ареной обустроят парк, похожий на московские «Сокольники». Его хотят открыть в 2022 году. Показываем, каким его планируют сделать.

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