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Мэрия одобрила строительство трех 17-этажных «свечек». Суд признал решение незаконным — но дома уже строят

Чиновники планируют обжаловать решение суда, но что будет дальше с будущими новостройками — пока молчат

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Строительство двух «свечек» идет на месте парковки для жителей бело-зеленой <nobr class="_">17-этажки</nobr>

Строительство двух «свечек» идет на месте парковки для жителей бело-зеленой 17-этажки

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Жители частного сектора в Новосибирске подали в суд на мэрию и выиграли

Кировский районный суд признал незаконным распоряжение мэрии от 21 мая 2020 года на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, выданное ООО «СЗ "Аврора"» (сейчас это — компания «Акация на Ватутина»). Копия решения суда имеется в распоряжении редакции НГС.

ООО «СЗ "Акация на Ватутина"» (прежнее название «СЗ "Аврора"») — компания-застройщик, ведущая строительство нескольких многоэтажных жилых домов в районе АЗС на улице Ватутина. По данным системы «Контур.Фокус», почти 100% этой компании принадлежит ООО «Расцветай Инвест». Конечным владельцем «Контур.Фокус» указывает крупного новосибирского девелопера Глеба Половникова.

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По сути, своим распоряжением мэрия разрешила застроить участок с кадастровым номером 54:35:052360:17, где уже расположен 17-этажный дом, еще тремя 17-этажными «свечками». Два дома из трех, попавших под запрет в результате судебного решения, уже построены на уровне нескольких этажей.

Иск к мэрии подали жители частных домов, расположенных поблизости. Как рассказал один из активистов Сергей Егоров, застройщик построил 17-этажный дом, попросил мэрию предоставить ему рядом еще один участок под озеленение и благоустройство и утвердить отклонение от разрешенных параметров строительства. По мнению местного жителя, это было необходимо для постройки на месте предполагаемой парковки еще трех «свечек».

— Компания взяла эту дополнительную землю под благоустройство и обратилась в департамент строительства и архитектуры мэрии с просьбой, чтобы им изменили предельные значения для строительства: там же нельзя дома строить ближе трех метров от границы участка и на этих машино-местах, — рассказывает Сергей Егоров.

В тексте судебного решения указывается, что после постройки трех новых «свечек» из положенных 579 машино-мест для будущих жителей первого дома осталось бы всего 78. Решение, которое допускает такое изменение, в марте 2020 года было подготовлено специальной комиссией, а в мае утверждено мэрией.

Кировский районный суд постановил, что оба решения — мартовское и майское — являются незаконными и должны быть отменены.

В мэрии Новосибирска сообщили НГС, что решение суда они планируют обжаловать. В компании «Расцветай» попросили прислать вопросы по электронной почте, но после сообщили, что комментировать ничего не будут.

Отменить через суд те или иные действия местной власти получается нечасто. Особенно по вопросам городской застройки. Как правило, различные схемы, связанные со строительством, удается довести до конца. И, например, построить вместо детского досугового центра или крытой стоянки магазин, как это случилось на улице Котовского.

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Кировский суд«Расцветай»застройкамэрия Новосибирска
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