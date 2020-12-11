Мэрия одобрила строительство трех 17-этажных «свечек». Суд признал решение незаконным — но дома уже строят

Кировский районный суд признал незаконным распоряжение мэрии от 21 мая 2020 года на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, выданное ООО «СЗ "Аврора"» (сейчас это — компания «Акация на Ватутина»). Копия решения суда имеется в распоряжении редакции НГС.



ООО «СЗ "Акация на Ватутина"» (прежнее название «СЗ "Аврора"») — компания-застройщик, ведущая строительство нескольких многоэтажных жилых домов в районе АЗС на улице Ватутина. По данным системы «Контур.Фокус», почти 100% этой компании принадлежит ООО «Расцветай Инвест». Конечным владельцем «Контур.Фокус» указывает крупного новосибирского девелопера Глеба Половникова.

