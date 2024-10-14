НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

зап.

 759мм 46%
Подробнее
6 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11

Чего ждут новосибирские застройщики от нового министра строительства

Аэропорты отдают в концессию
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Что с ценами на рыбу
Дефицит дальнобойщиков
Придумали беспохмельную водку
Байкал и Камчатка зимой
Новости в Telegram
Политика подробности «По-доброму уже не получится»: чего ждут новосибирские застройщики от нового министра строительства

«По-доброму уже не получится»: чего ждут новосибирские застройщики от нового министра строительства

Эксперты рассказали, что ждёт Дмитрия Богомолова на должности главы минстроя

2 855
18 комментариев

Новосибирские застройщики о новом назначении говорят с осторожностью, а некоторые отказались его комментировать

В правительстве Новосибирской области опять перестановки: 14 октября на должность министра строительства назначили Дмитрия Богомолова. Его предшественник Алексей Колмаков продержался на посту чуть менее двух лет, и теперь уступил место собственному заместителю. О том, что известно о новом руководителе ведомства и как его назначение воспринимают представители строительной отрасли, — в материале НГС.

Из юристов в чиновники

Региональное министерство строительства недолго оставалось без руководителя: 14 октября место уволившегося в августе Алексея Колмакова занял его бывший заместитель Дмитрий Богомолов, которому пророчили кресло министра ещё в сентябре.

Дмитрий Богомолов молод: ему 42 года (один из застройщиков в разговоре с НГС сказал о нём: «Живой ещё, глаза горят»). Он получил юридическое образование в РАНХиГС и, согласно «Контур.Фокус», вёл юридическую практику. В частности, был соучредителем юридических компаний: в 2006 году у него были зарегистрированы доли в «Западно-сибирской юридической компании „Фемида“» и в юридической компании «Константа» (первая были ликвидирована в 2018 году, вторую решили исключить из ЕГРЮЛ в августе 2024 года), в 2008 году — в юридической компании «Квадрат», которая продолжает работать.

При этом, судя по прочим бизнесам, в которых успел поучаствовать Дмитрий Богомолов, он работал с недвижимостью. В 2014 году он стал соучредителем компании «Офис на Романова» (ликвидирована в 2019 году), которая давала консультации при покупке и продаже недвижимости. Тогда же руководил компанией «ОВА-Керамик» — она занимается арендой и управлением недвижимостью. В 2017 году вместе с известными на рынке новостроек Оксаной Орловой (руководила собственным АН «Первого строительного фонда») и Жанной Волобуевой (в прошлом владела крупным АН «Большой город») учредил агентство «МФЦ Новостроек».

Специализацией Дмитрия Богомолова стали нарушения прав дольщиков — она позволила ему возглавить соответствующий правительственный фонд и получить должность зама министра

Со временем специализацией Дмитрия Богомолова стали проблемные стройки и обманутые дольщики. В 2017 году он, в частности, возглавлял ЖСК «Успех» и, как писал РБК, помог получить жильё примерно двадцати дольщикам. В 2021 году будущий министр встал во главе Фонда защиты участников долевого строительства Новосибирской области, и с этой должности ушёл в министерство строительства. Там, по словам представителей застройщиков, он продолжал курировать эту проблему, уже почти решённую, на должности заместителя министра.

«Король и бог на стройке»

Юридическое образование, как рассказал девелопер посёлка «Пригородный простор» Алексей Кузнецов, пригодилось Дмитрию Богомолову в службе техзаказчика, которая занималась получением разрешительной документации, оформлением объектов и судебными вопросами.

— Техзаказчик — король и бог на стройке. Это связующее звено между подрядчиками, инвесторами, проектировщиком — человек, который крутит эту машину. Минстрой — это как раз и есть заказчик, и на месте министра должен быть человек, который умеет её крутить, — рассуждает Алексей Кузнецов.

Как заметили собеседники НГС, сегодня новому министру предстоит раскрутить и довести до завершения крупные региональные проекты: подвисшую стройку станции метро «Спортивная», а также забуксовавшие концессии — «школьную» и «поликлиническую».

— Там явно по-доброму уже не получится, строитель это уже не разрулит — нужен как раз человек, который юридически подкован, — заметил девелопер «Пригородного простора».

По мнению владельца ГК «Поляков» и депутата заксобрания Ильи Полякова, Дмитрию Богомолову сил на это хватит: когда он руководил Фондом, ему приходилось принимать «непростые, непопулярные, но волевые решения».

На должности главы минстроя Дмитрия Богомолова ждут непростые здачаи — в частности, завершение «зависших» проектов

Впрочем, каких-то скорых и кардинальных решений опрошенные НГС участники строительного рынка не ждут.

— Надо достроить всё, что начато, ввести в эксплуатацию, сделать работу министерства строительства ещё более системной и нацеленной на результат, — осторожно говорит Илья Поляков. — Градостроительная политика будет меняться и в стране, и в Новосибирске сообразно времени — сейчас очень тяжёлое время для отрасли.

Гендиректор SKY Group Владимир Литвинов рассчитывает, что в ближайшие годы сдвинется развитие города — в частности, в сфере дорожного и высотного строительства.

— Возможно, высотные вещи мы начнём двигать. Банки готовы, у них есть деньги, но они не понимают, куда и как вкладываться. С этим надо разбираться, — считает он. — Срочно надо поднимать город «на второй этаж» (строить многоуровневые развязки. — Прим. ред.), он остановлен в развитии. Про мосты я даже говорить не буду.

При этом он заметил, что новому министру придётся «лавировать», соблюдая важную для чиновника «равноудалённость от бизнес-элит». Причём он отметил и застройщиков, и крупных подрядчиков дорожного строительства.

Обезличенная должность

Гендиректор девелоперской ГК «Система» Валентин Тиунов добавил, что в числе масштабных задач министра будет также развитие КРТ — наиболее перспективной, но в то же время всё ещё не определённой области, а также развитие Новосибирска как агломерации, особенно на фоне постепенного перехода полномочий от муниципалитетов к региону.

Между тем, какого-то прорыва в сложившейся конъюнктуре эксперт ни от нового министра, ни от министерства в целом не ждёт.

— Меняется подход к управлению, роль личности неуклонно снижается, а сами процессинговые изменения налицо: минимум личного риска при принятии решений, огромная тревожность, связанная с возможными последствиями, — объяснил Валентин Тиунов. — На мой житейский взгляд, всё идёт к парализации бюрократических процессов, потому что любое действие чиновников ведёт к его погружению в зону риска. И кто бы здесь ни был, это мало уже влияет на общую картину.

Стоит отметить, что этой осенью с разницей всего в месяц сменилось руководство сразу в двух ведомствах, курирующих строительство: помимо минстроя, нового главу назначили и в городской департамент строительства. Уход с этой должности Алексея Кондратьева стал неожиданностью для части участников рынка. Как они оценивали его работу, можно почитать здесь.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
ральф
38 минут
Мне кажется, будут гореть старые бараки и во дворах расти новые свечки... Теперь ещё быстрее! Всё-таки юридическое образование у новообразования...
урлулуу
53 минуты
А нам то какая разница,что одни жулики думают про других? Нас это вообще каким боком трогает?!! Или что то меняет?!!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Леонид,36

Артур,44

Артём,30

Лариса,56

DEVILFUCKER,42

Светлана,50

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление