«По-доброму уже не получится»: чего ждут новосибирские застройщики от нового министра строительства

Новосибирские застройщики о новом назначении говорят с осторожностью, а некоторые отказались его комментировать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В правительстве Новосибирской области опять перестановки: 14 октября на должность министра строительства назначили Дмитрия Богомолова. Его предшественник Алексей Колмаков продержался на посту чуть менее двух лет, и теперь уступил место собственному заместителю. О том, что известно о новом руководителе ведомства и как его назначение воспринимают представители строительной отрасли, — в материале НГС.

Из юристов в чиновники

Региональное министерство строительства недолго оставалось без руководителя: 14 октября место уволившегося в августе Алексея Колмакова занял его бывший заместитель Дмитрий Богомолов, которому пророчили кресло министра ещё в сентябре.

Дмитрий Богомолов молод: ему 42 года (один из застройщиков в разговоре с НГС сказал о нём: «Живой ещё, глаза горят»). Он получил юридическое образование в РАНХиГС и, согласно «Контур.Фокус», вёл юридическую практику. В частности, был соучредителем юридических компаний: в 2006 году у него были зарегистрированы доли в «Западно-сибирской юридической компании „Фемида“» и в юридической компании «Константа» (первая были ликвидирована в 2018 году, вторую решили исключить из ЕГРЮЛ в августе 2024 года), в 2008 году — в юридической компании «Квадрат», которая продолжает работать.

При этом, судя по прочим бизнесам, в которых успел поучаствовать Дмитрий Богомолов, он работал с недвижимостью. В 2014 году он стал соучредителем компании «Офис на Романова» (ликвидирована в 2019 году), которая давала консультации при покупке и продаже недвижимости. Тогда же руководил компанией «ОВА-Керамик» — она занимается арендой и управлением недвижимостью. В 2017 году вместе с известными на рынке новостроек Оксаной Орловой (руководила собственным АН «Первого строительного фонда») и Жанной Волобуевой (в прошлом владела крупным АН «Большой город») учредил агентство «МФЦ Новостроек».

Специализацией Дмитрия Богомолова стали нарушения прав дольщиков — она позволила ему возглавить соответствующий правительственный фонд и получить должность зама министра Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Со временем специализацией Дмитрия Богомолова стали проблемные стройки и обманутые дольщики. В 2017 году он, в частности, возглавлял ЖСК «Успех» и, как писал РБК, помог получить жильё примерно двадцати дольщикам. В 2021 году будущий министр встал во главе Фонда защиты участников долевого строительства Новосибирской области, и с этой должности ушёл в министерство строительства. Там, по словам представителей застройщиков, он продолжал курировать эту проблему, уже почти решённую, на должности заместителя министра.

«Король и бог на стройке»

Юридическое образование, как рассказал девелопер посёлка «Пригородный простор» Алексей Кузнецов, пригодилось Дмитрию Богомолову в службе техзаказчика, которая занималась получением разрешительной документации, оформлением объектов и судебными вопросами.

— Техзаказчик — король и бог на стройке. Это связующее звено между подрядчиками, инвесторами, проектировщиком — человек, который крутит эту машину. Минстрой — это как раз и есть заказчик, и на месте министра должен быть человек, который умеет её крутить, — рассуждает Алексей Кузнецов.

Как заметили собеседники НГС, сегодня новому министру предстоит раскрутить и довести до завершения крупные региональные проекты: подвисшую стройку станции метро «Спортивная», а также забуксовавшие концессии — «школьную» и «поликлиническую».

— Там явно по-доброму уже не получится, строитель это уже не разрулит — нужен как раз человек, который юридически подкован, — заметил девелопер «Пригородного простора».

По мнению владельца ГК «Поляков» и депутата заксобрания Ильи Полякова, Дмитрию Богомолову сил на это хватит: когда он руководил Фондом, ему приходилось принимать «непростые, непопулярные, но волевые решения».

На должности главы минстроя Дмитрия Богомолова ждут непростые здачаи — в частности, завершение «зависших» проектов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Впрочем, каких-то скорых и кардинальных решений опрошенные НГС участники строительного рынка не ждут.

— Надо достроить всё, что начато, ввести в эксплуатацию, сделать работу министерства строительства ещё более системной и нацеленной на результат, — осторожно говорит Илья Поляков. — Градостроительная политика будет меняться и в стране, и в Новосибирске сообразно времени — сейчас очень тяжёлое время для отрасли.

Гендиректор SKY Group Владимир Литвинов рассчитывает, что в ближайшие годы сдвинется развитие города — в частности, в сфере дорожного и высотного строительства.

— Возможно, высотные вещи мы начнём двигать. Банки готовы, у них есть деньги, но они не понимают, куда и как вкладываться. С этим надо разбираться, — считает он. — Срочно надо поднимать город «на второй этаж» (строить многоуровневые развязки. — Прим. ред.), он остановлен в развитии. Про мосты я даже говорить не буду.

При этом он заметил, что новому министру придётся «лавировать», соблюдая важную для чиновника «равноудалённость от бизнес-элит». Причём он отметил и застройщиков, и крупных подрядчиков дорожного строительства.

Обезличенная должность

Гендиректор девелоперской ГК «Система» Валентин Тиунов добавил, что в числе масштабных задач министра будет также развитие КРТ — наиболее перспективной, но в то же время всё ещё не определённой области, а также развитие Новосибирска как агломерации, особенно на фоне постепенного перехода полномочий от муниципалитетов к региону.

Между тем, какого-то прорыва в сложившейся конъюнктуре эксперт ни от нового министра, ни от министерства в целом не ждёт.

— Меняется подход к управлению, роль личности неуклонно снижается, а сами процессинговые изменения налицо: минимум личного риска при принятии решений, огромная тревожность, связанная с возможными последствиями, — объяснил Валентин Тиунов. — На мой житейский взгляд, всё идёт к парализации бюрократических процессов, потому что любое действие чиновников ведёт к его погружению в зону риска. И кто бы здесь ни был, это мало уже влияет на общую картину.