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Политика эксклюзив В Новосибирске назван кандидат на пост нового министра строительства

В Новосибирске назван кандидат на пост нового министра строительства

По словам источника НГС, им станет заместитель главы министерства Дмитрий Богомолов

187
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Дмитрий Богомолов занимает должность замминистра с 2022 года

В новосибирском правительстве назвали кандидатуру нового министра строительства. Им может стать действующий заместитель главы регионального министерства Дмитрий Богомолов, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

— Кандидатура утверждена. На следующей неделе Дмитрий Богомолов должен официально вступить в должность, — уверяет собеседник.

В пресс-службе министерства корреспонденту НГС сообщили, что официальных документов о назначении Дмитрия Богомолова на пост министра ещё нет.

Дмитрию Богомолову 42 года. В 2005 году он окончил юрфак Сибирской академии государственной службы (РАНХиГС). По информации сайта академии, после получения диплома Богомолов занимался преподавательской деятельностью и вёл юридическую практику. Спустя 12 лет, сообщал РБК, он возглавил ЖСК «Успех» и сумел «помочь получить квартиры двум десяткам обманутых участников долевого строительства». В 2021 году возглавил региональный Фонд защиты прав дольщиков.

В декабре 2022 году Дмитрия Колмакова назначили заместителем министра строительства Новосибирской области. В министерстве он курирует вопросы обманутых дольщиков, а также тему восстановления территории ЛНР и ДНР.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков ушёл со своего поста в августе 2024 года. Причины увольнения чиновник не озвучил. Спустя месяц в министерстве грянул скандал с арестом начальника контрактной службы министерства Ольги Колмаковой. Женщину обвинили в получении взятки за лоббирование интересов коммерческой компании.

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Министр строительства Назначение Новосибирская область Правительство Дмитрий Богомолов
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Комментарии
2
Гость
1 минута
"а вы друзья , как не садитесь , все в музыканты не годитесь" (басня , Крылов)
Гость
1 минута
Может лучше сразу Соловьева от расцветая, или Бойко
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