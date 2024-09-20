В Новосибирске назван кандидат на пост нового министра строительства

Дмитрий Богомолов занимает должность замминистра с 2022 года Источник: Александр Ощепков / NGS.ru / Пресс-служба Правительства НСО











В новосибирском правительстве назвали кандидатуру нового министра строительства. Им может стать действующий заместитель главы регионального министерства Дмитрий Богомолов, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

— Кандидатура утверждена. На следующей неделе Дмитрий Богомолов должен официально вступить в должность, — уверяет собеседник.

В пресс-службе министерства корреспонденту НГС сообщили, что официальных документов о назначении Дмитрия Богомолова на пост министра ещё нет.

Дмитрию Богомолову 42 года. В 2005 году он окончил юрфак Сибирской академии государственной службы (РАНХиГС). По информации сайта академии, после получения диплома Богомолов занимался преподавательской деятельностью и вёл юридическую практику. Спустя 12 лет, сообщал РБК, он возглавил ЖСК «Успех» и сумел «помочь получить квартиры двум десяткам обманутых участников долевого строительства». В 2021 году возглавил региональный Фонд защиты прав дольщиков.

В декабре 2022 году Дмитрия Колмакова назначили заместителем министра строительства Новосибирской области. В министерстве он курирует вопросы обманутых дольщиков, а также тему восстановления территории ЛНР и ДНР.