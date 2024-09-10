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Суд арестовал сотрудницу Минстроя

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Криминал Дело о взятке айфоном: в Новосибирске арестовали начальника контрактной службы Минстроя

Дело о взятке айфоном: в Новосибирске арестовали начальника контрактной службы Минстроя

Ольга Колмакова проведет два месяца дома

2 392
24 комментария

Ольга Колмакова пробудет под домашним арестом до ноября

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест начальника контрактной службы регионального Минстроя Ольгу Колмакову до 9 ноября по обвинению в получении взятки айфоном.

— Избрать в отношении Колмаковой Ольги Александровны меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца до 9 ноября 2024 года, — заявила в заседании судья Татьяна Петрова.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Ольгу Колмакову задержали 9 сентября. Следователи по особо важным делам посчитали, что на ближайшие два месяца чиновницу необходимо поместить в СИЗО. Суд решил ограничиться домашним арестом.

Сегодня следователи продолжают расследовать дело против новосибирского предпринимателя Владимира Дятлова, бизнес которого был напрямую связан с компанией «Ликстрой». Мужчина находится в следственном изоляторе. Его обвиняют в крупном мошенничестве на строительстве детского сада в Тогучине.

В августе со своего поста ушёл министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. Причины увольнения чиновник не озвучил. По словам источника НГС, Алексей и Ольга Колмакова — однофамильцы.

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Комментарии
24
Гость
10 сентября 2024, 14:06
Не могла подождать пока шестнадцатый в продажу поступит?!
Муссон
10 сентября 2024, 14:09
Оделась на спорте, в сизо собралась)))
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