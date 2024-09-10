Дело о взятке айфоном: в Новосибирске арестовали начальника контрактной службы Минстроя

Ольга Колмакова пробудет под домашним арестом до ноября Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест начальника контрактной службы регионального Минстроя Ольгу Колмакову до 9 ноября по обвинению в получении взятки айфоном.

— Избрать в отношении Колмаковой Ольги Александровны меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца до 9 ноября 2024 года, — заявила в заседании судья Татьяна Петрова.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Ольгу Колмакову задержали 9 сентября. Следователи по особо важным делам посчитали, что на ближайшие два месяца чиновницу необходимо поместить в СИЗО. Суд решил ограничиться домашним арестом.

Сегодня следователи продолжают расследовать дело против новосибирского предпринимателя Владимира Дятлова, бизнес которого был напрямую связан с компанией «Ликстрой». Мужчина находится в следственном изоляторе. Его обвиняют в крупном мошенничестве на строительстве детского сада в Тогучине.