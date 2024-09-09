НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+17°

облачно, дождь

ощущается как +18

1 м/c,

зап.

 752мм 81%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72

Бабье лето приближается к Новосибирску

Крутой бизнес России
Где деньги с дорожных строек
Обзор хороших детсадов
Топит Первомайку
Ozon переносит доставки
Дело об убийстве в Каменке
Новости в Telegram
Криминал эксклюзив Получила iPhone: чиновницу из Минстроя задержали по подозрению во взятках

Получила iPhone: чиновницу из Минстроя задержали по подозрению во взятках

По версии следствия, она помогала оформить документы одной компании

3 651
41 комментарий

В ближайшее время суд решит — отправлять чиновницу в изолятор или нет

Силовики задержали начальницу отдела регионального Министерства строительства Ольгу Колмакову. Её подозревают в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ), сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией.

Полностью должность Ольги Колмаковой звучит, как начальник отдела контрактной службы управления сопровождения строительства Министерства строительства НСО.

По версии следствия, женщина получила взятку от представителя компании «Ликстрой» телефоном iPhone 14 стоимостью 124 тысячи рублей, а взамен помогала оформлять необходимые конкурсные документы и в целом лоббировала интересы организации.

По данным сервиса «Контур Фокус», ООО «Ликстрой» образовано в 2015 году. Учредитель и гендиректор компании сегодня — Наталья Фазлыева. За всю историю существования организация получила госконтракты на общую сумму более 4,3 миллиарда рублей. По итогам 2023 года, компания зафиксировала выручку на уровне 384,7 млн рублей, прибыль — 372 тысячи рублей.

В отношении Ольги Колмаковой возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ей меры пресечения на время расследования.

Сегодня следователи продолжают расследовать дело против новосибирского предпринимателя Владимира Дятлова, бизнес которого был напрямую связан с компанией «Ликстрой». Мужчина находится в следственном изоляторе. Его обвиняют в крупном мошенничестве на строительстве детского сада в Тогучине.

В августе со своего поста ушёл министр строительства Новосибирской области Алексей Колимаков. Причины увольнения чиновник не озвучил. По словам источника НГС, Алексей и Ольга Колмакова — однофамильцы.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Взятка Минстрой Новосибирск Чиновница Арест
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
41
Жук
9 сентября 2024, 16:43
Да в мэрии большая часть сотрудников ходит с айфонами. Я ни на что не намекаю.
mr.Mister.
9 сентября 2024, 16:44
Малолетка что ли. Организация воротит миллиардами а она айфон просит!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ната,40

Артём,39

Алёна,27

Den,48

Татьяна,51

OleG,39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление