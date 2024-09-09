Получила iPhone: чиновницу из Минстроя задержали по подозрению во взятках

В ближайшее время суд решит — отправлять чиновницу в изолятор или нет Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Силовики задержали начальницу отдела регионального Министерства строительства Ольгу Колмакову. Её подозревают в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ), сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией.

Полностью должность Ольги Колмаковой звучит, как начальник отдела контрактной службы управления сопровождения строительства Министерства строительства НСО.

По версии следствия, женщина получила взятку от представителя компании «Ликстрой» телефоном iPhone 14 стоимостью 124 тысячи рублей, а взамен помогала оформлять необходимые конкурсные документы и в целом лоббировала интересы организации.

По данным сервиса «Контур Фокус», ООО «Ликстрой» образовано в 2015 году. Учредитель и гендиректор компании сегодня — Наталья Фазлыева. За всю историю существования организация получила госконтракты на общую сумму более 4,3 миллиарда рублей. По итогам 2023 года, компания зафиксировала выручку на уровне 384,7 млн рублей, прибыль — 372 тысячи рублей.

В отношении Ольги Колмаковой возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ей меры пресечения на время расследования.

Сегодня следователи продолжают расследовать дело против новосибирского предпринимателя Владимира Дятлова, бизнес которого был напрямую связан с компанией «Ликстрой». Мужчина находится в следственном изоляторе. Его обвиняют в крупном мошенничестве на строительстве детского сада в Тогучине.