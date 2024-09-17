«Его должность — расстрельная»: эксперты и девелоперы — о том, как уход Алексея Кондратьева изменит застройку Новосибирска

С новым мэром Алексей Кондратьев недавно проводил выездное совещание по строительству здания детской музыкальной школы в Советском районе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Алексей Кондратьев, возглавлявший департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска 10 лет, официально уволился. Во время назначения Кондратьева на должность бывший мэр Анатолий Локоть говорил, что надеется на то, что он избавится от точечной застройки, и называл его молодым специалистом, умеющим разговаривать с людьми. НГС пообщался с экспертами о фигуре Алексея Кондратьева в мэрии и его работе — они уверены, что чиновник навряд ли решил сам уйти с поста и назвали возможные кандидатуры нового главы департамента. Подробнее — в материале НГС.

«В стороне от политики»

Андрей Кузнецов, директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни»

— В разношёрстной команде, собранной мэром Анатолием Локтем, Алексей Кондратьев был одним из немногих руководителей-профессионалов, глубоко разбирающихся в специфике своей сферы. Можно сказать, что за последние годы при нём точечная застройка ушла как системное явление, приоритет сместился в сторону комплексных проектов.

Значительно возросла роль депутатов и общественности в решении вопросов архитектурно-строительного развития города. При Кондратьеве в Новосибирске начались первые проекты комплексного развития территорий (КРТ). Удалось существенно продвинуться в решении проблем обманутых дольщиков, хотя это в большей степени заслуга федеральных и областных властей.

Формально Алексей Кондратьев держался в стороне от политики, но фактически проявлял себя умелым знатоком политических процессов, успешно лавируя между конфликтными интересами разных центров влияния. Во многом благодаря этому мэрия сохраняет не то чтобы равноудалённость, но равноприближенность к крупным застройщикам, жёстко конкурирующим друг с другом. На административный ресурс, как на преимущество, в Новосибирске застройщики особо не надеются.

Алексей Кондратьев проработал в мэрии 25 лет, в должности начальника департамента строительства — 10 лет Источник: Алекса Ощепков / NGS.RU











В строительном блоке региона Кондратьев был одним из самых профессиональных служащих. Но было бы преувеличением считать, будто его уход повлечёт некие фатальные последствия. Нет сейчас таких чиновников, от которых существенно зависели бы вопросы отраслевого масштаба. Новосибирский рынок высоко конкурентен, существенные изменения в расстановке сил здесь возможны лишь из-за макроэкономических явлений.

Насколько мне известно, обсуждается назначение новым руководителем департамента строительства Евгения Улитко, начальника управлениями архитектурно-строительной инспекции мэрии.

«Конфликты остаются, но разовые»

Алексей Мазур, политолог, член Общественного экспертного совета

— Алексей Кондратьев был несомненно значимой фигурой в новосибирской мэрии. В его деятельность входила разработка планов, правил застройки. За 10 лет наш город ушел от абсолютно хаотичной застройки. Главный памятник подобного периода — долгострой на улице Урицкого.

Благодаря начальнику департамента появились правила, на каком участке и что можно строить, появился коэффициент застройки, ограничили отклонения по парковкам. Раньше было так, что застройщик говорил: «Машины будут стоять там» — оказывалась, что «там» парковку используют уже пять зданий. Сократилось на порядок и количество конфликтов, связанных с точечной застройкой. Несомненно, они еще остаются, но разовые.

Кондратьев хорошо понимает важность правил и согласовательных процедур. Прежде чем принимают решение, оно проходит через Общественный экспертный совет, после — через комиссии. Увольнение Алексея Валерьевича может похоронить согласовательные процедуры, потому что чиновники не любят, когда им возражают.

Из этого вытекает и то, что возникнут преференции у отдельных застройщиков. Например, в общественном совете при министерстве строительства мы не увидим серьезных возражений.

Мало вероятно то, что новый руководитель сохранит все то, что уже наработано, и попытается улучшить опыт. Скорее всего, будет что-то испорчено, чем улучшено.

Застройщики сейчас, прежде всего, боятся неизвестности, переживают, что согласования разного рода документов могут затянуться: при Кондратьеве это занимало несколько недель, а может увеличиться до месяца.

Думаю, что сейчас идет кадровая борьба. Учитывая задачи и сложности в работе на этой должности, возможно, поиск замены затянется. Среди кандидатур звучат варианты и. о. министра строительства Дмитрия Тимонова и начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Евгения Улитко.

«В расцвете сил по меркам чиновников»

Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости

— При Алексее Кондратьеве сменилось много министров, все новые идеи по областным проектам, по решениям проблем обманутых дольщиков — его проблемы. Он не боялся брать на себя ответственность, принимал решения, которые, в том числе могли отрицательно сказаться на карьере.

Например, Алексей Кондратьев подписал акты ввода на десятки домов компании «Дискус», в которых были проблемы, в том числе с лифтами. Но при этом примерно 7,5 тысячи семей получили документы.

В некотором смысле его должность — расстрельная, но вряд ли ему светят уголовные дела.

Начальник департамента строительства хорошо определял и соизмерял свои силы в разных вопросах. Например, если у застройщиков были проблемы, и он брался их решать, то понимал, что сможет сделать, а что — нет.

За 25 лет работы в мэрии Алексей Кондратьев знал проблемы города. Сейчас он в самом расцвете сил по меркам чиновников, до пенсии бы еще работать и работать. Может быть, Алексей Валерьевич ушел сам — специалисту с таким уровнем знаний и опытом могли предложить работу в частной компании с более высокой зарплатой, чем в мэрии. Возможно, выгорел от работы. Не исключено и то, что мэр продолжает менять команду.

Застройщикам сейчас деваться некуда: у них либо есть проекты начатые, либо их нет. Если стройка согласована, то администрация уже не будет на это влиять. Могут возникнуть проблемы с точки зрения компромиссов с застройщиками: все-таки начальник департамента строительства — фигура значимая. Алексей Кондратьев умел находить компромиссы в сложных вопросах. Что будет дальше, остается только ждать.

«Увольнение было сюрпризом»

Евгений Гаврилов, генеральный директор ГК «Химметалл» и зампредседателя Общественного экспертного совета

— Увольнение Алексея Валерьевича для меня и других участников строительного рынка было большим сюрпризом, ничего не предвещало подобного решения. Без него будет сложно. Он сумел выстроить отношения практически со всеми участниками, которые связаны с рынком: с застройщиками, архитекторами, общественниками.

Все могли открыто высказывать своё мнение, для этого не один год Алексей Кондратьев создавал систему. Всё было прозрачно, открыто. На наш совет мы приглашали заинтересованные стороны, обсуждали вопросы и принимали взвешенные решения. Например, в области наоборот: система более закрытая и непрозрачная, порой даже непонятная для игроков строительного рынка. Открытая система города для некоторых была как кость в горле.

Когда возникла проблема в социальной инфраструктуре, наше сообщество договорилось о привлечении средств на их возведение. Более 11 миллиардов частных средств привлечены для строительства школ, детский садов и других объектов — это один из показателей доверия между департаментом строительства и застройщиками. Мы вместе приняли это решение. Важно, чтобы это доверие сохранилось.

Благодаря Кондратьеву прекратились непонятные отклонения по машино-местам. Если их и принимали, то решение было четко аргументированно. Либо вопрос касался обманутых дольщиков, где невозможно было ввести дом в эксплуатацию, либо парковки согласованно выносили на соседний участок.

Алексей Кондратьев стал начальником департамента строительства после того, как мэрию возглавил Анатолий Локоть Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Застройщики при этом находились в равных условиях. Каждое решение было выверенное и взвешенное, не было такого: «Я делаю так как хочу». Как это сейчас сохранить, и сможет ли новый глава это сделать — важный вопрос.

Любому человеку, который придет сейчас на эту должность, придется выстраивать всё заново. Алексей Валерьевич работал над системой ни один год и заменить его будет сложно.

«Меняются подходы к управлению»

Валентин Тиунов, директор девелоперской ГК «Система»

— За время работы Алексея Кондратьева появилось большое количество объектов, как хороших, так и не очень. Точечной застройки стало меньше, но не думаю, что это именно благодаря начальнику департамента строительства — все-таки так сложились субъективные и объективные обстоятельства.

Рынок сам тяготел к масштабной застройке, реализовывать точечные проекты становились сложнее из-за экономического фактора: квартальная застройка более привлекательна, чем точечная. В том числе, управлять несколькими точечными проектами достаточно сложно, потому что в каждом из них может быть ворох социальных или политических проблем.

Начальник департамента строительства несомненно был важной фигурой в мэрии, потому что возглавлял одно из направлений, которое является основой муниципального самоуправления.

Сейчас на строительном рынке время изменений, связанных не только с уходом Алексея Кондратьева. Меняются подходы к управлению, процессы и обстоятельства.

Новый глава департамента должен быть большим профессиональном, который хорошо знает строительный рынок, а также политиком и дипломатом. Думаю, что во многом Алексей Кондратьев таким и был.