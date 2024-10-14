Назначен новый министр строительства Новосибирской области

Дмитрий Богомолов в министерстве курировал вопросы обманутых дольщиков, а также тему восстановления территории ЛНР и ДНР Источник: Александр Ощепков / NGS.ru, пресс-служба правительства НСО











В Новосибирской области официально назначен новый министр строительства. Им стал Дмитрий Богомолов, ранее занимавший должность заместителя. О назначении объявил губернатор Андрей Травников сегодня, 14 октября, во время оперативного совещания.

Предыдущий министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков ушел со своего поста в августе 2024 года. Причины увольнения чиновник не озвучил.

Дмитрию Богомолову 42 года. В 2005 году он окончил юрфак Сибирской академии государственной службы (РАНХиГС). В 2021 году возглавил региональный Фонд защиты прав дольщиков. В декабре 2022 году Дмитрия Богомолова назначили заместителем министра строительства Новосибирской области. В министерстве он курировал вопросы обманутых дольщиков, а также тему восстановления территории ЛНР и ДНР.