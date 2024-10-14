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Назначен новый министр строительства Новосибирской области

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Политика Назначен новый министр строительства Новосибирской области

Назначен новый министр строительства Новосибирской области

Им стал Дмитрий Богомолов

3 060
22 комментария

Дмитрий Богомолов в министерстве курировал вопросы обманутых дольщиков, а также тему восстановления территории ЛНР и ДНР

В Новосибирской области официально назначен новый министр строительства. Им стал Дмитрий Богомолов, ранее занимавший должность заместителя. О назначении объявил губернатор Андрей Травников сегодня, 14 октября, во время оперативного совещания.

Предыдущий министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков ушел со своего поста в августе 2024 года. Причины увольнения чиновник не озвучил.

Дмитрию Богомолову 42 года. В 2005 году он окончил юрфак Сибирской академии государственной службы (РАНХиГС). В 2021 году возглавил региональный Фонд защиты прав дольщиков. В декабре 2022 году Дмитрия Богомолова назначили заместителем министра строительства Новосибирской области. В министерстве он курировал вопросы обманутых дольщиков, а также тему восстановления территории ЛНР и ДНР.

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Слухи о назначении Богомолова ходили еще с конца сентября.

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Комментарии
22
Smykson
48 минут
Чтобы управлять строительством можно не быть строителем? Всё это напоминает персонажей: Полипова в романе "Вечный зов" и Бывалова в фильме "Волга-Волга".
Zemb
22 минуты
что может быть лучше, "своего" министра. в городе где половина депутатов строители...
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