На бывшего депутата новосибирского Горсовета Сергея Бойко* завели уголовное дело за посты в Телеграме

Бывший депутат Новосибирска сегодня живёт в Греции, откуда активно комментирует происходящие на родине события Источник: Сергей Бойко / Vk.com











Следователи по особо важным делам возбудили уголовное дело в отношении бывшего депутата новосибирского Горсовета Сергея Бойко*. Его подозревают в нарушении деятельности иноагента (ч.2 ст.330.1 УК РФ).

Бывшему депутату, который уже несколько лет живёт за границей, вменяют тот факт, что, публикуя посты в своём Telegram-канале, он не ставит приписку — «материалы произведены и распространены иностранным агентом».

В феврале 2024 года Роскомнадзор составил несколько административных протоколов на Сергея Бойко* за вышеуказанные нарушения, но экс-депутат продолжил игнорировать требования закона об иноагентах.

Следователи выяснили, что в июне 2024 года в Telegram-канале Бойко* были опубликованы ещё три поста без соответствующей приписки. В результате, несколько дней назад на него возбудили уголовное дело о нарушении деятельности иноагента. Если впоследствии суд признает Сергея Бойко* виновным ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Сергей Бойко* покинул Россию осенью 2021 года после того, как у него дома и у его родственников прошли обыски. Свой отъезд он объяснил страхом перед возможным уголовным преследованием. В апреле 2023 года ему присвоили статус иноагента. В июне того же года Горсовет лишил Бойко депутатского мандата.

Ранее Сергей Бойко* отмечал в разговоре с корреспондентом НГС, что в отношении него также возбуждены уголовные дела о клевете и экстремизме. Бывший депутат объявлен в федеральный розыск.