Суд Франции вынес первое решение по делу Дурова. С него требуют пять миллионов евро

У Павла Дурова есть французское гражданство Источник: durov / T.me











Суд Франции огласил первое решение по делу Павла Дурова. Основателя Telegram взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Дуров помещен под судебный контроль с залогом в пять миллионов евро и обязательством появляться в полиции два раза в неделю. Ему грозит до десяти лет тюрьмы, сообщили в парижской прокуратуре.

Это первое видео с Дуровым на свободе. Он быстро зашел в машину, комментировать ничего не стал Источник: rian_ru / Telegram

Создатель Telegram обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций, пишет телеграм-канал Shot.

Павла Дурова арестовали во французском аэропорту Ле Бурже, куда он прибыл из Азербайджана в компании женщины и телохранителя. На него был выписан ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции на основании предварительного расследования. Предположительной спутницей Дурова была 24-летняя геймер и криптокоуч Юлия Вавилова. Она публиковала фотографии из стран, в которых на тот момент находился основатель Telegram. На одном из кадров можно заметить мужчину, похожего на его охранника.