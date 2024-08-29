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Политика Задержание Павла Дурова Суд Франции вынес первое решение по делу Дурова. С него требуют пять миллионов евро

Суд Франции вынес первое решение по делу Дурова. С него требуют пять миллионов евро

Создателю Telegram грозит до десяти лет тюрьмы

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5 комментариев

У Павла Дурова есть французское гражданство

Суд Франции огласил первое решение по делу Павла Дурова. Основателя Telegram взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Дуров помещен под судебный контроль с залогом в пять миллионов евро и обязательством появляться в полиции два раза в неделю. Ему грозит до десяти лет тюрьмы, сообщили в парижской прокуратуре.

Это первое видео с Дуровым на свободе. Он быстро зашел в машину, комментировать ничего не стал

Создатель Telegram обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций, пишет телеграм-канал Shot.

Павла Дурова арестовали во французском аэропорту Ле Бурже, куда он прибыл из Азербайджана в компании женщины и телохранителя. На него был выписан ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции на основании предварительного расследования. Предположительной спутницей Дурова была 24-летняя геймер и криптокоуч Юлия Вавилова. Она публиковала фотографии из стран, в которых на тот момент находился основатель Telegram. На одном из кадров можно заметить мужчину, похожего на его охранника.

Арест отразился и на финансовой стороне. Стоимость криптовалюты Toncoin (TON), которую выплачивают в Telegram, на бирже сильно упала сразу после новостей о задержании.

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Комментарии
5
Mr. President
29 августа 2024, 04:16
Своих не бросаем
Гость
29 августа 2024, 04:21
Чего? Жалкие 5м? Для миллиардера это по сути оскорбление. Пусть подаёт в суд на суд. Сумма должна быть увеличена по крайней мере в 100 раз. И гильотина впридачу, а не 10 лет. Вообще не уважают.
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