«Ордер выписали за несколько минут до посадки». Объясняем, что ждет Дурова и Telegram после задержания во Франции

Что ждет Telegram после задержания Павла Дурова Источник: Du Rove's Channel / T.me













На выходных создателя социальной сети «Вконтакте» и Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже во Франции. Как пишут французские СМИ, причиной ареста стал отказ россиянина предоставлять зашифрованные сообщения в мессенджере.



Суд об избрании меры пресечения Павлу Дурову пройдет в понедельник, 26 августа. Владелец и главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как французские власти смогли арестовать создателя Telegram.

— Использовался цифровой акт Евросоюза, согласно которому любой сервис, приложение, сайт являются ответственными за то, что на них размещено. То есть всё, что пишут пользователи «Телеграма», это зона ответственности Дурова и его команды. Соответственно, он отвечает за написанное, — сообщил эксперт MSK1.RU.



Именно из-за этого на Дурова был выписан ордер на арест. При этом появился он, как отмечает специалист, лишь за несколько минут до посадки самолета.

— Ордер был выписан за несколько минут до посадки в аэропорту Ле Бурже. Это операция спецслужб, его ловили, его поймали. Это совершенно четко, как у нас говорят, на русском «подстава», — сказал Эльдар Муртазин.



Источник: Du Rove's Channel / T.me











По словам эксперта, четко заранее сказать, что будет с Дуровым дальше, неизвестно. Вопрос стоит в том, сможет ли Павел Дуров договориться и станет ли вообще это делать.

— Мы увидим в ближайшее время, если он выйдет, значит, он договорился о чем-то, если нет, то дальше будем смотреть, — предположил Муртазин.

Также специалист заявил, что не стоит паниковать и как-то резко реагировать на арест Дурова в отношении мессенджера Telegram.

— Пользователи истерички в массе своей, а Telegram как работал, так и работает. В ближайшее время никаких изменений не будет, — добавил аналитик.

Ранее Baza заявила, что российским чиновникам пришло поручение удалить служебные переписки в Telegram. Это коснулось сотрудников администрации президента, Правительства России и высших чинов Минобороны РФ.

При этом опрошенные изданием сотрудники этих органов сообщили, что подобных поручений не приходило.

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