«Если вы агент 007 — всё стереть и утопить смартфон»: как эксперты оценили опасность Telegram после ареста Дурова

После ареста основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту Ле Бурже, пользователи «телеги» испугались потери данных из-за возможного изъятия серверов спецслужбами. Наши коллеги из 74.RU спросили у экспертов, перестал ли Telegram быть надежным, надо ли удалять чаты, чистить переписку, вообще переходить на другой способ общения и как вся эта история скажется на работе популярного мессенджера.
- Правда ли, что Telegram теперь опасен?
- Как на всякий случай сохранить данные в «телеге»?
- А могут ли предъявить обвинения за слова в Telegram?
- Давайте по-честному: откровенные переписки лучше удалить?
- А может, лучше перейти на секретные чаты?
- На какой мессенджер лучше перейти вместо «телеги»?
- Как Telegram отреагировал на арест владельца?
Правда ли, что Telegram теперь опасен?
Многие считают Telegram самым надежным мессенджером. Его особенность — сокрытие номера телефона пользователя, по которому его можно идентифицировать. А что будет теперь? — волнуются адепты «самолетиков».
— В первую очередь надо понимать, что у простого пользователя, который не нарушает законы, не является политическим деятелем или видным предпринимателем и вообще не привлекает внимание политических и полицейских структур, практически нет поводов переживать. Telegram не хотят уничтожать, им хотят управлять, — объяснил директор по маркетингу компании IT Universe Алексей Лисовицкий.
Мессенджер имеет ровно тот же уровень безопасности, что и раньше, уверены эксперты IT-отрасли.
— Если вы агент 007, наверное, есть целесообразность всё стереть и утопить смартфон. Если вы обыкновенный человек, ничего делать не нужно, — заявил руководитель Telecom Daily Денис Кусков.
Как на всякий случай сохранить данные в «телеге»?
Потеря персональных данных и важной информации стала фобией XXI века для современного человека. Чтобы сохранить информацию любого мессенджера — фото, видео, переписку, — эксперты рекомендуют создавать резервные копии.
В Telegram для этого нужно открыть настройки десктопной версии, зайти в раздел «Продвинутые» и выбрать «Экспорт данных». Затем отметить галочкой всё, что нужно сохранить на своем устройстве.
А могут ли предъявить обвинения за слова в Telegram?
По мнению экспертов, это маловероятно.
— Даже если включить режим параноика, то никаких обвинений, следующих из сути вашей переписки, не может быть. В суде правоохранительные органы могут предъявить только улики, что были получены законным путем, — объяснил Эльдар Муртазин. — Но стать предметом расследования вы можете, если обсуждали что-то интересное для полиции.
Впрочем, вероятность привлечения внимания минимальная или почти нулевая, считает эксперт.
Давайте по-честному: откровенные переписки лучше удалить?
— Удаление переписок бессмысленно, так как они сохраняются в облаке и никуда оттуда не исчезли, — сказал главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. — Хотите удалить на своем устройстве? Пожалуйста, но вы ничего этим не добьетесь.
Внимательнее надо быть тем, кто занимает большие посты, пересылает чувствительные данные в мессенджере, добавил эксперт.
— Нужно подумать над тем, что будет, если сервис, содержащий ваши сообщения, вашу жизнь, вынудят делиться данными с конкретными государствами. Но об этом нужно думать вообще всегда и каждому, — напомнил Алексей Лисовицкий. — Вы делитесь информацией, фотографиями и видео, мнениями, подчас публично. Нужно соблюдать некоторую цифровую гигиену.
Эксперты напомнили, что важные данные вообще не стоит передавать посредством смартфонов и мобильного интернета.
— В любых мессенджерах не надо светить серьезные вещи: коды от банковских ячеек, фото, которые могут быть использованы против вас. Потому что даже если не телеграм, так могут вскрыть облако, информация может утечь и так далее, — добавил Денис Кусков.
А может, лучше перейти на секретные чаты?
Эксперты не видят в этом особого смысла.
— Секретный чат может быть скомпрометирован ровно таким же образом. Для вас это чат, что доступен только на одном устройстве. Возможно, что так удобнее/лучше. Решать вам, но считать, что они безопаснее, нельзя, — категоричен Эльдар Муртазин.
В России многие госчиновники используют Telegram, в мессенджере создано множество рабочих чатов министерств.
— Чиновники используют мессенджер для решения рабочих вопросов. Не говоря уже о госкомпаниях, где зачастую это считается нормой. Проблема в том, что люди во многих организациях выбирают удобство общения и не заботятся о безопасности. И это не проблема Telegram, — отметил Эльдар Муртазин. — Слышал неоднократно мысль, что если Дурова выпустят быстро, то нужно уходить из мессенджера, а лучше его блокировать, как YouTube, для всех. Дорогие чиновники, не пользуйтесь Telegram! Это самое правильное и простое решение как для вас, так и для нас.
На какой мессенджер лучше перейти вместо «телеги»?
Срочный переход на другой мессенджер, по мнению экспертов, действие бессмысленное во всех смыслах.
— Тотальный контроль пытаются ввести многие страны, для американских компаний он стал нормой. Поиски «защищенного» мессенджера приведут ваши данные в чужие руки, — предупреждает Эльдар Муртазин. — Не надо дергаться, давайте уберем эмоции и посмотрим на развитие ситуации. Решения нужно принимать на холодную голову.
По словам эксперта, многие пользователи почему-то считают, что Telegram не выдает никакие данные властям.
— Это не так. Компания работает с властями разных государств, в том числе в Европе. И тому есть множество доказательств, в том числе передает данные в рамках запросов полиции. В противном случае Telegram давно бы исчез из магазинов приложений. Откуда эта вера в то, что Telegram живет вне юридической плоскости государств, мне непонятно, — подчеркнул Эльдар Муртазин.
По данным Telecom Daily, каждый активный пользователь имеет три мессенджера: WhatsApp, Telegram, Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России*) или Viber.
— Поэтому здесь, мне кажется, стороны договорятся. Ничего такого Дуров или телеграм не делают плохого. Поэтому, вполне вероятно, будет какой-то консенсус найден. Будет реакция на требования Парижа об удалении каких-то там ячеек исламских, террористических и тому подобное, — уверен Денис Кусков.
— Увидев взлет аудитории Telegram, каждое государство пытается договориться о получении информации с его серверов. В том числе путем шантажа. То же самое можно сказать о любом глобальном сервисе, в котором можно обмениваться информацией в любом виде, — заключил Алексей Лисовицкий
В общем, уходить особо некуда, сошлись во мнениях эксперты.
Как Telegram отреагировал на арест владельца?
По данным СМИ, на Павла Дурова выписан ордер на арест гражданина Франции за отказ сотрудничать с французскими силовиками. Это делает его соучастником незаконного оборота наркотиков и тяжких преступлений, в том числе против детей. Ордер действует только на территории Франции.
Павел Дуров — гражданин России, Франции, ОАЭ, государства Сент-Китс и Невис (Карибские острова). Из России он уехал в 2014 году и сообщил, что не планирует возвращаться: «К сожалению, в настоящее время страна несовместима с интернет-бизнесом». Штаб-квартира Telegram находится в Дубае. В апреле 2022 года Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером. Теперь в глобальном рейтинге миллиардеров он указывается как гражданин ОАЭ. По данным Forbes, состояние Павла Дурова оценивается в $15,5 млрд. Telegram запущен в 2013 году, сейчас у мессенджера около 900 миллионов активных пользователей в месяц. Больше всего Telegram популярен в Индии, России, Украине и Иране.
Представители мессенджера заявили, что Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.
— Почти миллиард пользователей во всем мире используют Telegram как средство коммуникации и источник важной информации. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления этой платформой, — указано в Telegram-канале мессенджера.
Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе, говорится в сообщении.
— Мы ожидаем скорейшего разрешения этой ситуации, — добавили в команде мессенджера.
*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России