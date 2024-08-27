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Страна и мир Задержание Павла Дурова карточки «Если вы агент 007 — всё стереть и утопить смартфон»: как эксперты оценили опасность Telegram после ареста Дурова

«Если вы агент 007 — всё стереть и утопить смартфон»: как эксперты оценили опасность Telegram после ареста Дурова

Вместе с экспертами отвечаем на наивные вопросы пользователей популярного мессенджера

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2 комментария
Миллионы пользователей с замиранием сердца ждут, что будет с Telegram после задержания Павла Дурова

После ареста основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту Ле Бурже, пользователи «телеги» испугались потери данных из-за возможного изъятия серверов спецслужбами. Наши коллеги из 74.RU спросили у экспертов, перестал ли Telegram быть надежным, надо ли удалять чаты, чистить переписку, вообще переходить на другой способ общения и как вся эта история скажется на работе популярного мессенджера.

  1. Правда ли, что Telegram теперь опасен?

  2. Как на всякий случай сохранить данные в «телеге»?

  3. А могут ли предъявить обвинения за слова в Telegram?

  4. Давайте по-честному: откровенные переписки лучше удалить?

  5. А может, лучше перейти на секретные чаты?

  6. На какой мессенджер лучше перейти вместо «телеги»?

  7. Как Telegram отреагировал на арест владельца?

  1. Правда ли, что Telegram теперь опасен?
  2. Как на всякий случай сохранить данные в «телеге»?
  3. А могут ли предъявить обвинения за слова в Telegram?
  4. Давайте по-честному: откровенные переписки лучше удалить?
  5. А может, лучше перейти на секретные чаты?
  6. На какой мессенджер лучше перейти вместо «телеги»?
  7. Как Telegram отреагировал на арест владельца?
1

Правда ли, что Telegram теперь опасен?

Многие считают Telegram самым надежным мессенджером. Его особенность — сокрытие номера телефона пользователя, по которому его можно идентифицировать. А что будет теперь? — волнуются адепты «самолетиков».

— В первую очередь надо понимать, что у простого пользователя, который не нарушает законы, не является политическим деятелем или видным предпринимателем и вообще не привлекает внимание политических и полицейских структур, практически нет поводов переживать. Telegram не хотят уничтожать, им хотят управлять, — объяснил директор по маркетингу компании IT Universe Алексей Лисовицкий.

Мессенджер имеет ровно тот же уровень безопасности, что и раньше, уверены эксперты IT-отрасли.

— Если вы агент 007, наверное, есть целесообразность всё стереть и утопить смартфон. Если вы обыкновенный человек, ничего делать не нужно, — заявил руководитель Telecom Daily Денис Кусков.

2

Как на всякий случай сохранить данные в «телеге»?

Потеря персональных данных и важной информации стала фобией XXI века для современного человека. Чтобы сохранить информацию любого мессенджера — фото, видео, переписку, — эксперты рекомендуют создавать резервные копии.

В Telegram для этого нужно открыть настройки десктопной версии, зайти в раздел «Продвинутые» и выбрать «Экспорт данных». Затем отметить галочкой всё, что нужно сохранить на своем устройстве.

3

А могут ли предъявить обвинения за слова в Telegram?

По мнению экспертов, это маловероятно.

— Даже если включить режим параноика, то никаких обвинений, следующих из сути вашей переписки, не может быть. В суде правоохранительные органы могут предъявить только улики, что были получены законным путем, — объяснил Эльдар Муртазин. — Но стать предметом расследования вы можете, если обсуждали что-то интересное для полиции.

Впрочем, вероятность привлечения внимания минимальная или почти нулевая, считает эксперт.

4

Давайте по-честному: откровенные переписки лучше удалить?

— Удаление переписок бессмысленно, так как они сохраняются в облаке и никуда оттуда не исчезли, — сказал главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. — Хотите удалить на своем устройстве? Пожалуйста, но вы ничего этим не добьетесь.

Внимательнее надо быть тем, кто занимает большие посты, пересылает чувствительные данные в мессенджере, добавил эксперт.

— Нужно подумать над тем, что будет, если сервис, содержащий ваши сообщения, вашу жизнь, вынудят делиться данными с конкретными государствами. Но об этом нужно думать вообще всегда и каждому, — напомнил Алексей Лисовицкий. — Вы делитесь информацией, фотографиями и видео, мнениями, подчас публично. Нужно соблюдать некоторую цифровую гигиену.

Эксперты напомнили, что важные данные вообще не стоит передавать посредством смартфонов и мобильного интернета.

— В любых мессенджерах не надо светить серьезные вещи: коды от банковских ячеек, фото, которые могут быть использованы против вас. Потому что даже если не телеграм, так могут вскрыть облако, информация может утечь и так далее, — добавил Денис Кусков.

5

А может, лучше перейти на секретные чаты?

Эксперты не видят в этом особого смысла.

— Секретный чат может быть скомпрометирован ровно таким же образом. Для вас это чат, что доступен только на одном устройстве. Возможно, что так удобнее/лучше. Решать вам, но считать, что они безопаснее, нельзя, — категоричен Эльдар Муртазин.

В России многие госчиновники используют Telegram, в мессенджере создано множество рабочих чатов министерств.

— Чиновники используют мессенджер для решения рабочих вопросов. Не говоря уже о госкомпаниях, где зачастую это считается нормой. Проблема в том, что люди во многих организациях выбирают удобство общения и не заботятся о безопасности. И это не проблема Telegram, — отметил Эльдар Муртазин. — Слышал неоднократно мысль, что если Дурова выпустят быстро, то нужно уходить из мессенджера, а лучше его блокировать, как YouTube, для всех. Дорогие чиновники, не пользуйтесь Telegram! Это самое правильное и простое решение как для вас, так и для нас.

6

На какой мессенджер лучше перейти вместо «телеги»?

Срочный переход на другой мессенджер, по мнению экспертов, действие бессмысленное во всех смыслах.

— Тотальный контроль пытаются ввести многие страны, для американских компаний он стал нормой. Поиски «защищенного» мессенджера приведут ваши данные в чужие руки, — предупреждает Эльдар Муртазин. — Не надо дергаться, давайте уберем эмоции и посмотрим на развитие ситуации. Решения нужно принимать на холодную голову.

По словам эксперта, многие пользователи почему-то считают, что Telegram не выдает никакие данные властям.

— Это не так. Компания работает с властями разных государств, в том числе в Европе. И тому есть множество доказательств, в том числе передает данные в рамках запросов полиции. В противном случае Telegram давно бы исчез из магазинов приложений. Откуда эта вера в то, что Telegram живет вне юридической плоскости государств, мне непонятно, — подчеркнул Эльдар Муртазин.

По данным Telecom Daily, каждый активный пользователь имеет три мессенджера: WhatsApp, Telegram, Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России*) или Viber.

— Поэтому здесь, мне кажется, стороны договорятся. Ничего такого Дуров или телеграм не делают плохого. Поэтому, вполне вероятно, будет какой-то консенсус найден. Будет реакция на требования Парижа об удалении каких-то там ячеек исламских, террористических и тому подобное, — уверен Денис Кусков.

— Увидев взлет аудитории Telegram, каждое государство пытается договориться о получении информации с его серверов. В том числе путем шантажа. То же самое можно сказать о любом глобальном сервисе, в котором можно обмениваться информацией в любом виде, — заключил Алексей Лисовицкий

В общем, уходить особо некуда, сошлись во мнениях эксперты.

7

Как Telegram отреагировал на арест владельца?

По данным СМИ, на Павла Дурова выписан ордер на арест гражданина Франции за отказ сотрудничать с французскими силовиками. Это делает его соучастником незаконного оборота наркотиков и тяжких преступлений, в том числе против детей. Ордер действует только на территории Франции.

Павел Дуров — гражданин России, Франции, ОАЭ, государства Сент-Китс и Невис (Карибские острова). Из России он уехал в 2014 году и сообщил, что не планирует возвращаться: «К сожалению, в настоящее время страна несовместима с интернет-бизнесом». Штаб-квартира Telegram находится в Дубае. В апреле 2022 года Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером. Теперь в глобальном рейтинге миллиардеров он указывается как гражданин ОАЭ. По данным Forbes, состояние Павла Дурова оценивается в $15,5 млрд. Telegram запущен в 2013 году, сейчас у мессенджера около 900 миллионов активных пользователей в месяц. Больше всего Telegram популярен в Индии, России, Украине и Иране.

Представители мессенджера заявили, что Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

— Почти миллиард пользователей во всем мире используют Telegram как средство коммуникации и источник важной информации. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления этой платформой, — указано в Telegram-канале мессенджера.

Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе, говорится в сообщении.

— Мы ожидаем скорейшего разрешения этой ситуации, — добавили в команде мессенджера.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

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Комментарии
3
Татьяна 53
27 августа 2024, 09:08
Вообще не актуально для меня.
Гость
27 августа 2024, 09:01
гг, в рф жить в 100 раз опаснее, чем телеграмм%)
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