НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

ясная погода, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

с-в.

 745мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,99
EUR 95,68

СРОЧНО

НГС разыгрывает гору сертификатов — условия

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Как изменят центр города
Топовые летники Новосибирска
Снос домов для Южного транзита
Камерунец в Сибири
Дебют Хаметовой в кино
Город скорбит по Тарасенко
Афиша на июль
НГС в Telegram
Политика Мэр Новосибирска назначил еще одну начальницу департамента

Мэр Новосибирска назначил еще одну начальницу департамента

К работе в мэрии Ирина Королева приступила 12 июля

1 910
28 комментариев
Новая начальница департамента приступила к работе сегодня, 12 июля

В Новосибирске назначили нового начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии. Распоряжении о назначении Ирины Королевой на должность руководителя подписал мэр Максим Кудрявцев.

Ирина Королева родилась в Новосибирске, с 2008 года после окончания СИУ РАНХиГСа с квалификацией «юрист» работала в муниципальных и региональных структурах.

Недавно мэр назначил на должность начальника культуры, спорта и молодежной политики свою помощницу Ксению Антонову. Руководительница заняла место Анны Терешковой, которая руководила департаментом при Анатолии Локте. На этой неделе Кудрявцев также подобрал нового главу Центрального округа, пост занял Владимир Захаров, который до этого работал заместителем мэра Бердска.

В период волны увольнений из мэрии НГС поговорил с экспертами о том, какую команду подбирает Максим Кудрявцев, оказалось, что из администрации уходят коммунисты, а приходят специалисты из правительства.

Обновлено. Ирина Королева возглавляла отдел организационно-правовой и кадровой работы в правительстве Новосибирской области, данные об этом сохранились на официальном сайте.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Начальник департамента Мэрия Новосибирска Мэр Максим Кудрявцев Кадровые назначения
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
Звездолет Сигареты Вега
12 июля 2024, 11:10
Полная команда фейсбучных менеджеров.)
Ханна Намити
12 июля 2024, 11:15
снова бестолковые управленцы
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Ксения,32

Игорь,54

Наталья,33

Margarita,42

Любовь,41

Разум,32

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление