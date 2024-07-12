Мэр Новосибирска назначил еще одну начальницу департамента

Новая начальница департамента приступила к работе сегодня, 12 июля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске назначили нового начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии. Распоряжении о назначении Ирины Королевой на должность руководителя подписал мэр Максим Кудрявцев.



Ирина Королева родилась в Новосибирске, с 2008 года после окончания СИУ РАНХиГСа с квалификацией «юрист» работала в муниципальных и региональных структурах.

Недавно мэр назначил на должность начальника культуры, спорта и молодежной политики свою помощницу Ксению Антонову. Руководительница заняла место Анны Терешковой, которая руководила департаментом при Анатолии Локте. На этой неделе Кудрявцев также подобрал нового главу Центрального округа, пост занял Владимир Захаров, который до этого работал заместителем мэра Бердска.

В период волны увольнений из мэрии НГС поговорил с экспертами о том, какую команду подбирает Максим Кудрявцев, оказалось, что из администрации уходят коммунисты, а приходят специалисты из правительства.