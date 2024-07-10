В Новосибирске назначили главу Центрального округа — он родился в бывшем засекреченном городе

Захаров руководил бердским МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Источник: Владимир Захаров / vk.com











В Новосибирске назначили главу администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам. С 10 июля пост занял Владимир Захаров, распоряжение об этом подписал мэр Максим Кудрявцев.



Захаров родился в 1972 году в городе Арзамас-16 (Саров) в Нижегородской области, в середине 20 века он был одним из самых засекреченных городов России, там были разработаны атомная и водородная бомбы. Сейчас, как указано на сайте местной администрации, Саров до сих пор закрытый город, на его территории работает ядерный центр, входящий в состав «Росатома».

Сам Владимир Захаров из Сарова уехал ради учебы в Новосибирск, он окончил НГПУ и РАНХиГС на государственное и муниципальное управление.



До этого работал в государственных, муниципальных и коммерческих структурах. С 2013 по 2018 годы руководил МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в Бердске. Позже работал заместителем главы администрации Бердска по строительству и городскому хозяйству. В 2024 году снова стал директором МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

Ранее пост главы Центрального округа занимал Сергей Канунников, 3 мая он рассказал, что покидает свой пост и уходит на пенсию.