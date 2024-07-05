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Политика В Новосибирске назначили нового вице-мэра на место Анны Терешковой

В Новосибирске назначили нового вице-мэра на место Анны Терешковой

Должность заняла Ксения Антонова, которая работала с мэром Максимом Кудрявцевым в Госдуме и правительстве

6 151
77 комментариев
Ксения Антонова возглавила департамент сегодня

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил нового начальника культуры спорта и молодёжной политики мэрии - этот пост прежде занимала Анна Терешкова. Теперь новым вице-мэром и начальником департамента стала Ксения Антонова.

Она была помощницей Кудрявцева, когда тот был депутатом Государственной Думы и помогала ему, когда он занимал пост заместителя губернатора. В мае этого года мэр уже подписал распоряжение, назначив Ксению Антонову на должность начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии.

К новой должности она приступила сегодня, 5 июля.

— Ксения Андреевна, работая со мной в Государственной Думе и в правительстве Новосибирской области, глубоко занималась темой молодёжной политики, вопросами спорта. Хорошо знает особенности той сферы, которой ей сейчас предстоит заниматься, — прокомментировал назначение мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. — Она умеет контролировать управленческие процессы, добиваться исполнения поставленных задач, разбирается в управлении персоналом и юридических вопросах. Ксения Андреевна — член моей команды. Уверен, её навыки и компетенции позволят усилить работу департамента.

Сама Ксения родилась в Кемеровской области, в 2008 после окончания Сибирской академии государственной службы с квалификацией «юрист» по специальности «юриспруденция» работала в коммерческих структурах.

С 2016 года по 2023 год она числилась помощником Кудрявцева, когда тот был депутатом Госдумы. В должности Ксения занималась организационными и юридическими вопросами: обращениями и личными приёмами граждан, организацией работы депутата на территории избирательного округа, вопросами взаимодействия с органами законодательной, исполнительной власти всех уровней, общественными институтами и организациями.

В 2023 году вместе с Кудрявцевым Антонова перешла в правительство и заняла должность советника заместителя губернатора Новосибирской области руководила аппаратом заместителя губернатора.

Бывший вице-мэр Анна Терешкова официально ушла с поста 14 июня. Она проработала в администрации более 10 лет и рассказала, что уволилась с чистой совестью, понимая, что команда справится без нее.

Недавно НГС вспомнил шикарные яркие наряды Терешковой, на публике она часто появляется в ярких костюмах, а темные наряды обычно отличаются нестандартными фасонами. И посмотрел, какие проекты в сфере благоустройства осуществила вице-мэр, а что не успела довести до конца.

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Ксения Антонова Назначение Начальник Департамент Анна Терешкова
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Комментарии
77
282126668
5 июля 2024, 11:37
А можно узнать какие были в госдуме достижение у этой единороски?
277245842
5 июля 2024, 11:49
Часы на трусы...
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