«Нужно просто повернуться к горожанам»: в Новосибирске начались выборы мэра — выступает второй кандидат (онлайн)

— Я бы хотел рассказать о принципах. Каких бы семи пядей во лбу мэр ни был, он один не решит вопросы. Многие сотрудники мэрии достаточно интересные и способные люди. Даже если в каких-то моментах не давали результат — это не значит, что они непрофессиональны. Возможно, где-то не было создано условий, — отметил кандидат. — Очень серьезно нужно посмотреть на районные администрации и не исключать рынок труда. Решение будет комплексное. Главные принципы — эффективность и результат.