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Политика Кто станет мэром Новосибирска онлайн-трансляция «Нужно просто повернуться к горожанам»: в Новосибирске начались выборы мэра — выступает второй кандидат (онлайн)

«Нужно просто повернуться к горожанам»: в Новосибирске начались выборы мэра — выступает второй кандидат (онлайн)

Сегодня претенденты на пост представят свою программу

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140 комментариев

В Новосибирске начали выбирать мэра. Сегодня, 16 апреля, два кандидата расскажут свои программы развития города, после депутаты горсовета тайно проголосуют за одного из них. Мы ведем онлайн-трансляцию с сессии горсовета, где сегодня решится, кто будет управлять Новосибирском.

Александра Бруня

Депутат Евгений Лебедев поднял вопрос о том, что реки города завалены шинами, и попросил обратить внимание на этот вопрос.

Александра Бруня

Максим Кудрявцев отметил, что уже есть тесное взаимодействие с областью.

— За последние пять лет собственные доходы мэрии увеличились в 1,5 раза, — объяснил кандидат. — Сейчас немного критики.

В доход города не поступили 2 миллиарда из области, потому что были проблемы с документами и системные проблемы.

Александра Бруня

— При решении любой задачи самое главное, чтобы у людей, которые отвечают за процессы, совпадали полномочия и ресурсы, — уверен Максим Кудрявцев. — Мы прекрасно знаем, что уровень здравоохранения — это полномочия области. И есть позитивные изменения, но более усиленно над этими процессами работать. Финальная точка решений — чтобы люди заметили изменения. В существующей конфигурации считаю, что не нужно ничего менять.

Александра Бруня

Первоочередной своей задачей и «быстрой победой» Кудрявцев назвал организацию системы уборки Новосибирска.

Александра Бруня

Кандидата спросили о его команде.

— Я бы хотел рассказать о принципах. Каких бы семи пядей во лбу мэр ни был, он один не решит вопросы. Многие сотрудники мэрии достаточно интересные и способные люди. Даже если в каких-то моментах не давали результат — это не значит, что они непрофессиональны. Возможно, где-то не было создано условий, — отметил кандидат. — Очень серьезно нужно посмотреть на районные администрации и не исключать рынок труда. Решение будет комплексное. Главные принципы — эффективность и результат.

Александра Бруня

Максим Кудрявцев пообещал убрать город максимально эффективно к 9 мая, если его выберут, и заняться состоянием памятников.

Александра Бруня

Дмитрий Асанцев спрашивает, как кандидат будет работать с областной администрацией и привлекать дополнительные средства в бюджет Новосибирска.

— Самый короткий путь — увеличивать собственные доходы города, — уверен Максим Кудрявцев.

Александра Бруня

Выступление завершено.

Александра Бруня

Максим Кудрявцев сказал, что получил поддержку губернатора Новосибирской области и готов работать с его командой и областными депутатами. Считает, что между областным центром и регионом нужно выстроить эффективное взаимодействие.

Александра Бруня

Немного слайдов презентации кандидата.

Александра Бруня

Максим Кудрявцев поднял вопрос и о необходимости ремонта и реконструкции школ. Потребность очень высокая. Есть запрос и на ремонт детских садов, реконструкции музыкальных школ и школ искусств.

Александра Бруня

Кандидат предложил еще раз проанализировать ситуацию с ЖКХ в Новосибирске и пересмотреть работу с управляющими компаниями.

Александра Бруня

— Новосибирску необходима программа освещения. Проект тяжелый, но его нужно начинать, как и проект «Чистое небо», — подчеркнул Максим Кудрявцев.

Он планирует решать проблему с пылью.

— Городу нужен свой собственный норматив озеленения.

Александра Бруня

Уверен, что нужно переформатировать муниципальный контроль и ввести должности инспекторов.

— Считаю, что главное в работе мэра — умение работать в команде, — убежден Максим Кудрявцев. — Городские власти должны слышать новосибирцев.

Нужно решать вопросы максимально быстро — с дорогами, общественным транспортом.

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