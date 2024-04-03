Мишустин больше трех часов подводил итоги работы правительства: вот о чем он говорил

Мишустин рассказал об изменениях и успехах в стране за последний год Источник: Дума ТВ / VK.com











3 апреля Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства. В этом году главными темами выступления стали социальная политика, экономика, спецоперация и изменения налоговой системы. Сам премьер-министр выступал больше трех часов, а потом представители фракций задавали ему вопросы. Если вы не были в зале заседаний и не смотрели многочасовую встречу, расскажем вам о главных вопросах, которые поднимали на ежегодном отчете правительства.

Изменения налоговой системы

Поднимая вопрос развития налоговой системы России, Михаил Мишустин отметил, что она должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения задач России, но и сокращать неравенство.



— Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии наших субъектов, учитывать уровень доходов граждан и компаний, — подчеркнул премьер-министр.



Михаил Мишустин заявил, что предстоящие изменения должны работать на благо экономики страны и россиян в целом.



Спецоперация

Михаил Мишустин отметил, что важнейшей задачей кабмина в 2023 году оставалось обеспечение проведения спецоперации. Для этого оборонно-промышленный комплекс в прошлом году в разы увеличил выпуск военной техники и вооружений, чтобы у участников СВО было всё необходимое.



— Выпуск автомобилей и бронетанковых вооружений в 2023 году увеличился втрое, средств поражения — в 7 раз, техники связи, РЭБ и разведки — в 9, — заявил Михаил Мишустин.



Особый акцент кабинет министров сделал на оперативности предоставления льгот для всех участников спецоперации, а также упростил порядок выдачи удостоверения ветерана.



Кроме того, Правительство РФ, по поручению президента освободит участников СВО от уплаты налога на имущество.



Теракт в «Крокус Сити Холле»

Не обошел стороной Михаил Мишустин и теракт в «Крокусе». Премьер-министр выразил уверенность, что все виновники будут наказаны, однако попросил не связывать исполнителей с какой-либо национальностью или вероисповеданием.



— Обращу внимание на один важный факт. Подготовка, обсуждение всех инициатив, а тем более их утверждение должны проходить с учетом позиций правоохранительных органов, — подчеркнул Михаил Мишустин, — в компетенцию которых входит безопасность граждан и государства в целом. Это те службы, которые впоследствии будут реализовывать принятые решения и отвечать за результат. Поэтому необходимо вести согласованную работу. Только так она будет эффективной.



Экономика

Одно из главных достижений в российской экономике за последний год, по словам Мишустина, — рекордное снижение безработицы. К концу 2023 года в стране осталось всего 3% неработающих россиян. Премьер-министр подчеркнул, что в странах Евросоюза этот показатель выше в два раза.



Несмотря на санкции, объем инвестиций в Россию продолжает расти — в прошлом году он увеличился на 10%, что стало рекордом за последние двенадцать лет. Доля товарооборота с дружественными странами, такими как Китай, Индия, Турция, Белоруссия, Казахстан, ОАЭ, а также странами Африки и Латинской Америки, выросла до 77%.



Отчитался Мишустин и о доходах федерального бюджета: он заявил, что в 2023 году они превысили 29 триллионов рублей — это больше аналогичного показателя за 2022 год почти на 5%. При этом нефтегазовые доходы выросли на 25%.



— Всё это помогло обеспечить социальные обязательства перед людьми. Нам удалось поддержать экономику и регионы, реализовать проекты развития, а также мероприятия в рамках специальной военной операции, — сказал Мишустин.



Дефицит в сфере кадров

Тему дефицита в сфере рабочих профессий поднял депутат от партии КПРФ Олег Смолин.

— Дефицит кадров в стране составляет около трех миллионов, остро не хватает квалифицированных рабочих и специалистов, однако по рабочим специальностям в системе СПО учатся лишь 16% студентов, остальные — на специалистов среднего звена. По данным РАНХиГС, дефицит учителей в стране — 250 тысяч, по данным Высшей школы экономики, 40% педагогов из-за низкой зарплаты экономят на всём, кроме еды, — заявил Олег Смолин.



По его словам, аналогичная ситуация происходит и в сфере медицины, при этом многие врачи скорой помощи так и не получили президентских надбавок.



Михаил Мишустин ответил, что для решения кадровых проблем в рамках проекта «Демография» бесплатно обучают 200 тысяч специалистов, работая в связке с работодателем.



— У нас в 2024 году открыта возможность переобучения бесплатного для работающих по 160 направлениям, в том числе и по специальностям, о которых вы сказали, — заявил Мишустин. — У нас сейчас могучий спрос на рабочих в среде, вы правы.

Нужен ли дополнительный закон о ЕГЭ

Вопрос о необходимости законодательного решения для детей, решивших сдать ЕГЭ повторно, задала депутат от партии «Новые люди» Анна Скрозникова. По ее словам, уже сейчас идет активное обсуждение возможности пересдачи экзамена, при этом дети, сдающие ЕГЭ досрочно, переживают, что не смогут сдать тест еще раз.



— Нужны ли законодательные решения для того, чтобы у всех без исключения выпускников была возможность пересдать ЕГЭ? — задала вопрос Анна Скрозникова.



По словам Михаила Мишустина, такой необходимости нет — днями пересдачи выбраны 4 и 5 июня, и в них все желающие смогут пересдать нужные предметы.



— Ребята волнуются, всё бывает в этой жизни — из-за волнения ребенок не сделал работу качественно, и это может поставить крест на его судьбе и его карьере, — добавил Мишустин.



По словам премьер-министра, у Рособрнадзора и Минпросвещения есть все полномочия для самостоятельного регулирования вопроса своими внутренними нормативными актами.



Социальная политика

Разговаривая про социальную политику, Михаил Мишустин начал с повышения благосостояния граждан России.



— Для этого мы принимаем системные меры, проиндексировали пенсии, выплаты и пособия, — заявил Мишустин. — В прошлом году с учетом плановой, а также дополнительно проведенной годом ранее индексации увеличили страховые пенсии в общей сложности на 15%.



За последний год значительно выросли зарплаты и у бюджетников — на их повышение направили 190 миллиардов рублей. Также правительство выделило деньги на поддержку учителей, воспитателей и врачей — в размере 220 миллиардов рублей.



Особое внимание Михаил Мишустин уделил классным руководителям, работающим в населенных пунктах с населением до 100 тысяч человек, — в апреле им выплатят вознаграждение в удвоенном размере.



Также Мишустин упомянул успехи соцподдержки семей — благодаря материнскому капиталу 670 тысяч российских семей смогли улучшить жилищные условия.



Россия побила рекорд по продолжительности жизни

Также Михаил Мишустин заявил, что в России продолжительность жизни впервые достигла 73,5 года.



— Продолжительность жизни в России достигла почти 73 с половиной лет, что выше до ковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза, — заявил Мишустин.



Премьер-министр добавил, что для того, чтобы этот показатель рос и дальше, в стране необходима качественная и доступная медицина.



Вячеслав Володин призвал депутатов похлопать правительству за яйца

Также во время заседания депутаты Госдумы поговорили и о недавней проблеме с ценами на яйца. Об этом вспомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, после чего призвал собравшихся похлопать успешной работе правительства.



— В прошлом году была проблемы с яйцами — поправили. Коллеги, ведь так? Давайте поаплодируем. Ну что, в конце концов, там, где есть результат, надо оценить, где нет — надо разобраться, — заявил Вячеслав Володин.

