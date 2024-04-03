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Политика Кто станет мэром Новосибирска Мэра Новосибирска выберут на сессии Горсовета 16 апреля

Мэра Новосибирска выберут на сессии Горсовета 16 апреля

4 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатов на пост главы города

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Депутаты будут выбирать как минимум из двух кандидатов

Депутаты Совета депутатов Новосибирска выберут мэра города 16 апреля. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе Горсовета.

В будущий четверг, 4 апреля, завершится проверка документов, которые подали кандидаты на пост главы города. В этот же день состоится конкурс кандидатов. Он пройдет в два этапа. На первом из них пройдет письменное тестирование кандидатов — их проверят на знание норм действующего законодательства. На втором этапе кандидатов ожидает собеседование — на них желающие стать мэром представят свои программы развития города. Оба этапа, как сообщается, будут закрыты для СМИ. Депутаты Горсовета будут выбирать как минимум из двух кандидатов.

Прямые выборы главы Новосибирска отменили в прошлом году, теперь претендентов на пост главы будет выбирать специальная комиссия из восьми человек, а после решение примет Горсовет.

Изначально на конкурс подали заявки 21 кандидат, но 2 апреля трое Роман Теленчинов (еще один заместитель губернатора), Максим Останин (заместитель министра промышленности) и Эдуард Кожемякин (председатель партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») сами решили отказаться от участия. Также 3 апреля от участия в выборах отказался бизнесмен, генеральный директор ООО «Ельцовский парк» Евгений Гаврилов. Таким образом, число кандидатов на пост главы города составляет 17 человек.

Ранее эксперты НГС объясняли, что Останин и Теленчинов — страхующие дублёры, а Максим Кудрявцев станет будущем мэром города. Прежде уже сообщалось, что его кандидатуру согласовали в аппарате президента и именно Кудрявцева поддержит Андрей Травников.

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