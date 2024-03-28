Надежду Болтенко оставили на должности уполномоченной по правам ребенка в Новосибирской области

Решение приняли сегодня на сессии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области переизбрали уполномоченную по правам ребенка Надежду Болтенко. Решение было принято сегодня, 28 марта, на сессии Законодательного собрания.

Конкурс на должность был объявлен 9 января. За это время был предложен один кандидат — Надежда Болтенко. Ее выдвинул губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Депутаты решение поддержали и проголосовали за переназначение.

Надежда Болтенко родилась в Тульской области и получила медицинское образование в Новосибирске. Она с 1980 по 2001 года была врачом-педиатром, заведующей педиатрическим отделением, главным врачом, руководителем районного отдела здравоохранения. С 2001 по 2014 год стала депутатом горсовета, председателем постоянной комиссии по социальным вопросам, заместителем председателя городского совета депутатов и председателем городского совета депутатов.

С 2014 по 2018 год Надежда Болтенко была членом Совета Федерации. В 2017 году создала Совет отцов Новосибирской области. В 2019 году была избрана на должность уполномоченной по правам ребенка в Новосибирской области.

Также прошел конкурс на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области. Как рассказал заместитель председателя Заксобрания Андрей Панферов, депутаты выдвигали кандидатов и потом голосовали за них. Всего было два кандидата: Николая Мамулата выдвинула Ирина Диденко и Наталью Кошелеву выдвинул Вячеслав Илюхин. Победил первый претендент.

Николай Мамулат родился в Полтавской области. Закончил военное училище, служил в Военно-воздушных силах СССР. Службу закончил в Новосибирске в звании подполковника. С 1997 года работал на производстве на заводе железобетонных изделий, а в 2000 года стал заместителем директора завода ЖБИ-4.

С 2001 года трижды избирался депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. При этом, как указано на сайте уполномоченного по правам предпринимателей, Николай Мамулат более 20 лет занимался предпринимательской деятельностью. В должности бизнес-омбудсмена Николай с 2019 года.