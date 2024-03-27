Сессия лишила полномочий депутата новосибирского горсовета Наталью Пинус — кто ее заменит

Наталья Пинус была депутатом округа №45 в Академгородке Источник: телеграм-канала «Наталья Пинус» / Александр Ощепков, NGS.RU











Совет депутатов города Новосибирска прекратил полномочия депутата Натальи Пинус. Решение об этом было принято сегодня, 27 марта на сессии.



— Поступило письменное заявление Пинус Натальи Ивановны о прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию с 27 марта 2024 года. Предлагается досрочно прекратить полномочия, — заявил глава Совета депутатов Дмитрий Асанцев.



Вопрос был вынесен на голосование. «За» досрочное прекращение полномочий Натальи Пинус высказались 39 городских парламентариев, воздержавшихся, а также тех, кто был против — не было.



Кроме того, Дмитрий Асанцев заявил, что в период с 9 по 19 июня будет проведена сессия Горосвета, на которой будет назначена дата дополнительных выборов на одномандатном избирательном округе №45, который представляла Наталья Пинус. Также было принято решение передать работу на округе Натальи Пинус депутату Александру Савельеву. Это решение было принято единогласно.