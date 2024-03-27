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Политика Сессия лишила полномочий депутата новосибирского горсовета Наталью Пинус — кто ее заменит

Сессия лишила полномочий депутата новосибирского горсовета Наталью Пинус — кто ее заменит

Дата новых выборов на округе №45 будет назначена в июне

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Наталья Пинус была депутатом округа №45 в Академгородке

Совет депутатов города Новосибирска прекратил полномочия депутата Натальи Пинус. Решение об этом было принято сегодня, 27 марта на сессии.

— Поступило письменное заявление Пинус Натальи Ивановны о прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию с 27 марта 2024 года. Предлагается досрочно прекратить полномочия, — заявил глава Совета депутатов Дмитрий Асанцев.

Вопрос был вынесен на голосование. «За» досрочное прекращение полномочий Натальи Пинус высказались 39 городских парламентариев, воздержавшихся, а также тех, кто был против — не было.

Кроме того, Дмитрий Асанцев заявил, что в период с 9 по 19 июня будет проведена сессия Горосвета, на которой будет назначена дата дополнительных выборов на одномандатном избирательном округе №45, который представляла Наталья Пинус. Также было принято решение передать работу на округе Натальи Пинус депутату Александру Савельеву. Это решение было принято единогласно.

О решении сложить полномочия депутата Наталья Пинус сообщила 28 февраля. В сентябре 2023 года стало известно, что депутат уехала в Черногорию, тогда Наталья не планировала слагать полномочия, на округе работали ее помощники, с которыми она поддерживала связь.

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Новосибирск Наталья Пинус Депутат Лишение полномочий Черногория
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