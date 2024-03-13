Россия готова к переговорам по Украине. Путин рассказал, о чём они должны быть

Владимир Путин подчеркнул, что больше никому не верит, а поэтому России необходимы гарантии дальнейшего мира Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Россия готова к переговорам по Украине, заявил Путин в интервью Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. Однако президент отметил, что они должны быть основаны на объективной реальности.

— Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле, — заявил Владимир Путин.



По словам главы государства, Россия готова к серьезному разговору, который разрешит этот конфликт. Однако перемирие не должно означать «паузу», которую противник может взять для перевооружения.



— Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры — и данный спор, данный конфликт — мирными средствами. И мы готовы к этому. Мы этого хотим. Но это должен быть серьезный разговор с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны. В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России, Российской Федерации. Мы из этого будем исходить, — отметил президент.



Владимир Путин добавил, что сейчас преждевременно говорить об условиях переговоров, отметив, что не купится «на пустые посылы».



— Не хочется этого говорить, но я никому не верю. Но нам нужны гарантии. И гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим. Вот об этом идет речь, — отметил Путин в интервью.

