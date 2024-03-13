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Политика

Россия готова к переговорам по Украине. Путин рассказал, о чём они должны быть

Президент согласен на условия, которые поставят точку в конфликте

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Владимир Путин подчеркнул, что больше никому не верит, а поэтому России необходимы гарантии дальнейшего мира

Россия готова к переговорам по Украине, заявил Путин в интервью Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. Однако президент отметил, что они должны быть основаны на объективной реальности.

— Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле, — заявил Владимир Путин.

По словам главы государства, Россия готова к серьезному разговору, который разрешит этот конфликт. Однако перемирие не должно означать «паузу», которую противник может взять для перевооружения.

— Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры — и данный спор, данный конфликт — мирными средствами. И мы готовы к этому. Мы этого хотим. Но это должен быть серьезный разговор с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны. В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России, Российской Федерации. Мы из этого будем исходить, — отметил президент.

Владимир Путин добавил, что сейчас преждевременно говорить об условиях переговоров, отметив, что не купится «на пустые посылы».

— Не хочется этого говорить, но я никому не верю. Но нам нужны гарантии. И гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим. Вот об этом идет речь, — отметил Путин в интервью.

Владимир Путин подчеркнул, что степень ответственности за итоги переговоров очень высока, и поэтому Россия не будет соглашаться на то, «что не соответствует интересам нашей страны».

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Владимир Путин Интервью Переговоры Спецоперация Россия Украина
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