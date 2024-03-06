«Будет понятно, кого я поддержу»: губернатор Андрей Травников — о кандидатах на пост мэра Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что консультировал семь кандидатов на пост мэра Новосибирска.



— Известен мой принцип, я никогда не комментирую кадровые решения. Я консультировал 7 человек , потенциальных кандидатов. Через неделю будут известны все, кто заявился, среди них будет понятно, кого я поддержу, — заявил Андрей Травников во время интервью с главным редактором НГС Мариной Малковой.