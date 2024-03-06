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«Будет понятно, кого я поддержу»: губернатор Андрей Травников — о кандидатах на пост мэра Новосибирска

Глава региона сообщил, что консультировал 7 человек

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Большое интервью с Андреем Травниковым выйдет на НГС сегодня

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что консультировал семь кандидатов на пост мэра Новосибирска.

— Известен мой принцип, я никогда не комментирую кадровые решения. Я консультировал 7 человек, потенциальных кандидатов. Через неделю будут известны все, кто заявился, среди них будет понятно, кого я поддержу, — заявил Андрей Травников во время интервью с главным редактором НГС Мариной Малковой.

Полное интервью с Андреем Травниковым о том, каким должен быть будущий мэр, смотрите на НГС сегодня.

Прямые выборы мэра отменили в прошлом году, теперь претендентов на пост главы будет выбирать специальная комиссия из 8 человек. В нее вошли четыре человека от горсовета и четыре — от губернатора региона. Члены комиссии после конкурса среди претендентов на пост мэра представят горсовету не менее двух кандидатов, из них депутаты выберут нового мэра. Инаугурация состоится в конце апреля.

В начале недели заявку на участие в выборах на пост мэра подал Александр Трушакин — военнослужащий и участник СВО. Он родился 23 февраля 1961 года. Прежде не раз заявлял свою кандидатуру на разные выборы, в том числе в 2020 году подавал заявление на пост мэра Бердска, в 2019 году — на пост мэра Новосибирска, однако избирком снял его кандидатуру с выборов. Трушакин также баллотировался в депутаты ГД РФ.

Выборы нового главы города в этот раз пройдут досрочно из-за отставки Анатолия Локтя, который по собственному желанию ушел в отпуск с последующим увольнением. В последнем слове мэр заявил, что переходит на новую должность, но раскрывать ее не стал. Сейчас должность врио мэра Новосибирска занимает Олег Клемешов.

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