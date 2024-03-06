«Иначе сядет на 5–7 лет»: как мобилизованный с сонной патологией больше года не может получить категорию негодности

— Он сапер. Какой он сапер, если он спит на ходу? Подорвет не только себя, но и задних. Вот у них идет стрельба на полигоне, а мой муж просто держит автомат и стоя спит. Написали рапорт, что человек опасен для себя и окружающих, — рассказывала нам тогда супруга мобилизованного.



В конце концов Павла на время отпустили домой и изменили категорию на В (ограниченно годный). Семья несколько недель добивалась проведения еще одной военно-врачебной комиссии, чтобы его признали негодным к службе. При таком заболевании, как у Павла, выводы должен делать сомнолог. Однако бойца отправляли то к отоларингологу, то к кардиологу. У семьи на руках было заключение сомнолога частной клиники, однако комиссия не принимала этот документ — требовала справку из государственной больницы. Кстати, обследование показало, что пациент начинает чувствовать себя хуже, если хотя бы одну ночь поспит без СИПАП-аппарата. Профильный доктор настаивала, что казанец не может служить.