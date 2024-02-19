В Кремле ответили на вопросы о смерти Алексея Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 19 февраля ответил на вопросы журналистов о смерти Алексея Навального. О смерти оппозиционного политика 16 февраля сообщило УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, где он отбывал наказание в ИК-3 в поселке Харп после нескольких судов, последний из которых прошел в августе 2023 года. Родственники умершего вылетели на место, сейчас его семья и соратники требуют выдать тело.
— Родственники просят выдать тело Навального, петиция набрала уже более 47 тысяч подписей в поддержку. Не подскажете, известно ли вам, когда могут завершиться все необходимые процедуры и все-таки могут вернуть тело Навального семье?
— Нет, это вопрос не к нам, — заявил Песков. — Это вопрос не к нам и мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации президента.
— Еще один вопрос, если позволите. Навального в мире называют главным критиком Путина. Тем не менее Владимир Владимирович пока не высказывался по поводу известия о смерти политика. Какова была его реакция?
— Мне нечего добавить к тому, что сказано по этой теме.
По поводу уже прозвучавших в связи со смертью Навального заявлений лидеров других стран Песков сказал, что «пока что результатов этого расследования не обнародовано, поэтому выступать [западным лидерам] с хамскими заявлениями мы считаем непозволительным»
Алексея Навального задержали в январе 2021 года, после того как ФСИН вышла в суд с требованием заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный. В марте 2022 года Навального судили по делу о мошенничестве и неуважении к суду — приговор включал 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей.
В августе 2023 года его приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. В сентябре перевели в единое помещение камерного типа (это самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов). В начале декабря 2023 года помощники Алексея Навального рассказывали, что потеряли возможность получать информацию о том, где он находится и что с ним происходит. В конце декабря стало известно, что он находится в ИК-3 в поселке Харп на Ямале. 16 февраля ФСИН сообщила о смерти заключенного. Официальная причина смерти пока не названа.