Путин дал интервью журналисту из США. Главное про СВО, Украину и экономику

Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который ради этого прилетел в Москву. Ранее Дмитрий Песков заявлял, что Кремль ожидает самую разнообразную реакцию в мире на этот разговор — но главное, чтобы с ним ознакомились.
Собрали самое важное из интервью в этом материале.
О специальной военной операции
Владимир Путин назвал нынешнюю власть на Украине ущербной. Зеленский, по его словам, ожидал «привести Украину к миру, но понял, что лучше не ссориться с неонацистами и националистами».
— Мы в России считаем, что всё, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной, — заявил президент.
Он также отметил, что «Украина начала войну, цель России — прекратить ее». Россия была вынуждена взять Крым под свою защиту в 2014 году, поскольку полуостров «был под угрозой». Переговоры в 2022-м, говорит Путин, были практически завершены, но после отвода войск от Киева украинская стороны отбросила все договоренности.
— Украинцы имеют право считать себя отдельным народом, но не на основе нацизма и нацистской идеологии. <...> Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацистов? Ведь нет, правда? Вот и всё, — сообщил Владимир Путин. — Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, пускай она отменяет свой декрет и вступает в переговоры.
<...> Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит — элемент гражданской войны. Запад думает, что боевые действия на Украине навсегда растащили одну часть русского народа от другой, но воссоединение произойдёт.
Президент подчеркнул, что Россия пока не достигла целей СВО, потому что «одна из них — денацификация, запрет всяческих неонацистских движений». По его словам, вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине, мир поменяется.
— Глобальная война противоречит здравому смыслу, это поставит человечество на грань уничтожения, — заявил Путин.
Если США хотят прекратить СВО...
—Мы говорим на этот счёт и доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения — всё закончится в течение нескольких недель, вот и всё, и тогда можно договариваться о каких-то условиях, перед тем как вы это сделаете — прекратите. Чего проще? — говорит президент.
На вопрос журналиста о том, почему бы не позвонить Джо Байдену и не предложить «решить вопрос», Путин ответил так:
— Чего мне ему звонить? О чём говорить или о чём упрашивать? <...> Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте. О чём говорить-то?
А напоследок предложил Карлсону самому поинтересоваться у руководства США содержание их разговоров с Байденом.
Про диверсию на «Северных потоках»
На вопрос Карлсона о том, кто взорвал «Северные потоки», президент заявил:
— Вы. Ну, не вы лично, у вас наверное есть алиби. Но у ЦРУ нет алиби.
Он также заявил, что его удивляет молчание Германии на эту тему. При этом Россия готова подавать газ в Европу по уцелевшей трубе, но именно Германия ее не открывает.
Об экономике
Путин отметил, что доля БРИКС в мировой экономике превзошла G7, и объединение продолжает развиваться. Он напомнил, что в 1992 году доля стран «семёрки» в мировой экономике составляла 47%, а в 2022 году она упала где-то до 30% с небольшим. Экономика России же продолжает расти, несмотря на санкции.
Также президент назвал «полной дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией. Он считает, что тем самым они нанесли удар по своей экономике.
Такер Карлсон известен в США в первую очередь как ведущий вечернего политического телешоу Tucker Carlson Tonight, которое выходило с 2016 по 2023 год на телеканале Fox. Телеканал традиционно поддерживает республиканцев — наиболее консервативную партию США, которая является одной из двух основных политических партий США наряду с более либеральной Демократической партией.
Песков отмечал, что позиция Карлсона «контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ», — очевидно, поэтому интервью и стало возможным.
Подробнее о том, кто такой Такер Карлсон, можете прочитать в этом материале.