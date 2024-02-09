Путин дал интервью журналисту из США. Главное про СВО, Украину и экономику

— Мы в России считаем, что всё, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной, — заявил президент.



Он также отметил, что «Украина начала войну, цель России — прекратить ее». Россия была вынуждена взять Крым под свою защиту в 2014 году, поскольку полуостров «был под угрозой». Переговоры в 2022-м, говорит Путин, были практически завершены, но после отвода войск от Киева украинская стороны отбросила все договоренности.

