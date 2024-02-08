На выборах президента России будет четыре кандидата

Как объяснили в ЦИК, причиной для отказа стало либо недостаточное количество подписей, либо при проверке выявили недостоверные. У Баташова и Русских было меньше тысячи подписей (хотя им как самовыдвиженцам нужно было набрать не меньше 300 тысяч подписей). Малинкович и Надеждин предоставили достаточно подписей, но в их подписях нашли 14,9 и 15,2% брака соответственно. Допустимое количество брака — 5%. Это стало поводом для отказа в регистрации. Глава ЦИК, обращаясь к Надеждину, подчеркнула важность соблюдения закона, он сообщил, что не имеет никаких претензий к ЦИК, но процедуры сбора подписей, по его мнению, «написаны так, что невозможно их соблюсти».

