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Выборы президента — 2024Подробности

На выборах президента России будет четыре кандидата

Еще четырем ЦИК отказала в регистрации

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Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта

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Центральная избирательная комиссия 8 февраля провела заседание, по итогам которого было принято решение допустить до выборов президента четырех кандидатов. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Еще четырем кандидатам: Сергею Малинковичу, Борису Надеждину, Анатолию Баташеву и Раде Русских — отказали в регистрации.

Как объяснили в ЦИК, причиной для отказа стало либо недостаточное количество подписей, либо при проверке выявили недостоверные. У Баташова и Русских было меньше тысячи подписей (хотя им как самовыдвиженцам нужно было набрать не меньше 300 тысяч подписей). Малинкович и Надеждин предоставили достаточно подписей, но в их подписях нашли 14,9 и 15,2% брака соответственно. Допустимое количество брака — 5%. Это стало поводом для отказа в регистрации. Глава ЦИК, обращаясь к Надеждину, подчеркнула важность соблюдения закона, он сообщил, что не имеет никаких претензий к ЦИК, но процедуры сбора подписей, по его мнению, «написаны так, что невозможно их соблюсти».

Еще раньше планировавшие идти на выборы председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и кандидат от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов сняли свои кандидатуры.

В итоге в бюллетене будут четыре кандидата. Единственным самовыдвиженцем на этих выборах стал Владимир Путин. Для него это уже пятые президентские выборы, он избирался президентом в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. Право выдвинуть свою кандидатуру на нынешние президентские выборы он получил после принятия поправок в Конституцию РФ в 2020 году.

Леонид Слуцкий на выборах представляет партию ЛДПР, которую он возглавил в 2022 году после смерти Владимира Жириновского. Это его первая попытка стать президентом, до этого он с 2000 года избирался депутатом Госдумы, сейчас занимает должность председателя комитета Госдумы по международным делам.

Николай Харитонов представляет партию КПРФ. Харитонов регулярно избирается депутатом Госдумы с 1994 года. На сегодняшний день он является председателем думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. В президентских выборах он прежде уже участвовал — в 2004 году. Тогда он занял второе место, набрав 13,69% голосов избирателей и проиграв Владимиру Путину.

Владислав Даванков представляет еще одну парламентскую партию — «Новые люди». Она была образована в Москве в 2020 году, а в 2021-м представители «Новых людей», в том числе Владислав Даванков, впервые вошли в состав Госдумы. Сейчас Даванков является вице-спикером Госдумы и входит в комитет по бюджету и налогам. До 2021 года он занимал должность заместителя генерального директора автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», которая была создана в 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Выборы президентаВыборы президента - 2024Владимир ПутинВладислав ДаванковНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий
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