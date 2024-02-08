На выборах президента России будет четыре кандидата

Центральная избирательная комиссия 8 февраля провела заседание, по итогам которого было принято решение допустить до выборов президента четырех кандидатов. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Еще четырем кандидатам: Сергею Малинковичу, Борису Надеждину, Анатолию Баташеву и Раде Русских — отказали в регистрации.
Как объяснили в ЦИК, причиной для отказа стало либо недостаточное количество подписей, либо при проверке выявили недостоверные. У Баташова и Русских было меньше тысячи подписей (хотя им как самовыдвиженцам нужно было набрать не меньше
Еще раньше планировавшие идти на выборы председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и кандидат от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов сняли свои кандидатуры.
В итоге в бюллетене будут четыре кандидата. Единственным самовыдвиженцем на этих выборах стал Владимир Путин. Для него это уже пятые президентские выборы, он избирался президентом в 2000, 2004, 2012 и
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