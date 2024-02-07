Что за Такер?! Путин впервые за два года дал интервью журналисту из США — кто такой этот Карлсон

— У американцев есть право знать всё о войне, в которую они вовлечены, и у нас есть право рассказать им об этом, потому что мы тоже американцы, — говорит он в анонсе интервью. — Мы не заставляем вас соглашаться с Путиным, с тем, что он скажет в этом интервью. Но мы хотим, чтобы вы его посмотрели. Вы должны знать так много, как только возможно.

