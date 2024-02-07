Что за Такер?! Путин впервые за два года дал интервью журналисту из США — кто такой этот Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон накануне взял интервью у Владимира Путина. Это 7 февраля подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Телеведущий анонсировал разговор с президентом России 6 февраля и пообещал, что опубликует его в неотредактированном виде. Сегодня в Сети появились выдержки из стенограммы беседы, но Песков назвал их фейками.
Такер Карлсон обвинял американские СМИ в коррупции из-за того, что после начала российской спецоперации они не делают интервью с Путиным, в ответ одна из журналистов СNN заявила, что телеканал уже много лет регулярно просит об интервью. Песков сегодня подтвердил ее слова, сообщив, что пресс-служба получает много заявок на интервью с президентом, но от крупных СМИ, которые, по словам Пескова, «занимают исключительно однобокую позицию».
— Конечно же, никакого желания общаться с такими средствами массовой информации нет, да и вряд ли в этом есть смысл, вряд ли от этого может быть какая-то польза, — добавил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента считает, что позиция Такера Карлсона «контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ», — очевидно, поэтому интервью и стало возможным.
Такер Карлсон известен в США в первую очередь как ведущий вечернего политического телешоу Tucker Carlson Tonight, которое выходило с 2016 по 2023 год на телеканале Fox. Телеканал традиционно поддерживает республиканцев — наиболее консервативную партию США, которая является одной из двух основных политических партий США наряду с более либеральной Демократической партией.
В 2023 году Карлсона неожиданно уволили из Fox News. Официальная причина такого решения не называлась, но американские СМИ писали, что оно стало следствием иска к телеканалу от компании, производившей технику и ПО для голосования на выборах президента в 2020 году. Проигравший тогда кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял, что техника стала одним из инструментов фальсификаций, которыми обусловлено его поражение на выборах, — Карлсон транслировал это заявление. Телеканал согласился в досудебном порядке выплатить компании крупную компенсацию, а через несколько дней после этого карьера Такера Карлсона на Fox News завершилась.
Но популярности журналист не утратил — у него огромная аудитория в соцсети X (в прошлом Twitter) и собственный сайт, где он публикует в том числе интервью с высокопоставленными политиками. Такер Карлсон продолжает поддерживать республиканцев, в том числе и Дональда Трампа — основного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года (в США в этом году тоже выбирают президента — голосование пройдет в начале ноября). Трамп, в свою очередь, неоднократно призывал к улучшению отношений с Россией и хорошо отзывался о Владимире Путине.
Как и многие республиканцы, Карлсон с Трампом солидарен — он тоже не раз хорошо отзывался о действующем российском президенте. Сейчас свое решение взять интервью у Путина он объяснил тем, что американские медиа подают ситуацию однобоко — с точки зрения Украины, показывая интервью Владимира Зеленского, которые «полны заискивания и смонтированы так, чтобы Зеленский еще больше втянул американцев в конфликт в Восточной Европе и чтобы американцы еще больше заплатили за это». Речь здесь, вероятно, идет о финансовой поддержке Украины со стороны США, за которую Карлсон, как и многие консерваторы, критикует действующее правительство.
— У американцев есть право знать всё о войне, в которую они вовлечены, и у нас есть право рассказать им об этом, потому что мы тоже американцы, — говорит он в анонсе интервью. — Мы не заставляем вас соглашаться с Путиным, с тем, что он скажет в этом интервью. Но мы хотим, чтобы вы его посмотрели. Вы должны знать так много, как только возможно.
Когда именно выйдет интервью, Такер Карлсон в анонсе не говорит, но он пообещал, что оно будет доступно бесплатно — на личном сайте Карлсона и в соцсети X. По словам журналиста, он заранее поговорил с владельцем X Илоном Маском, и тот пообещал не банить интервью. Сам Илон Маск, к слову, тоже поддерживает Республиканскую партию — в 2022 году он заявил, что прежде голосовал за демократов, но изменил свое мнение.