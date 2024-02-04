«Умер от испуга». На Урале мать вскрыла цинковый гроб погибшего на СВО сына, чтобы узнать причину его смерти

Во время опознания мать Вячеслава попросила показать тело сына. Она хотела убедиться, что на нем нет следов от ранений. Но пожилой женщине отказали. По словам родственников, чтобы добиться разрешения на вскрытие гроба, они обошли все инстанции: городскую администрацию, военкомат и прокуратуру.



— Одно дело, когда человек погиб от сердечной недостаточности, а другое — во время прохождения военных действий. Нам принципиально доказать, что он погиб как герой. А не так, что заболевание и испуг, — говорит родственник Вячеслава Сараева. — Скрывая истинную причину смерти, они, возможно, имеют какой-то интерес.