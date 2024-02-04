«Умер от испуга». На Урале мать вскрыла цинковый гроб погибшего на СВО сына, чтобы узнать причину его смерти

Контрактника Вячеслава Сараева из Каменска-Уральского уже неделю не могут похоронить. Гибель участника СВО нашим коллегам из E1.RU подтвердили в администрации его родного поселка Мартюш. Тело бойца доставили на родину еще 25 января. Родственникам помогли организовать прощание, выделили место на кладбище. Но в последний момент близкие отменили траурную церемонию. Они заявили, что не верят в причину смерти Вячеслава. И потребовали вскрыть цинковый гроб.
— В заключении написано, что он скончался от сердечной недостаточности. Как нам сказали, умер от испуга, — рассказал двоюродный брат погибшего бойца. — Причем, как он погиб, нам официально никто не говорит. Сразу возникает подозрение, что что-то не то. С нами связался его командир, который уверяет, что это не сердечный приступ. Он погиб от ранений. Может быть, произошла какая-то ошибка и в нашу справку внесли результаты экспертизы другого бойца.
Во время опознания мать Вячеслава попросила показать тело сына. Она хотела убедиться, что на нем нет следов от ранений. Но пожилой женщине отказали. По словам родственников, чтобы добиться разрешения на вскрытие гроба, они обошли все инстанции: городскую администрацию, военкомат и прокуратуру.
— Одно дело, когда человек погиб от сердечной недостаточности, а другое — во время прохождения военных действий. Нам принципиально доказать, что он погиб как герой. А не так, что заболевание и испуг, — говорит родственник Вячеслава Сараева. — Скрывая истинную причину смерти, они, возможно, имеют какой-то интерес.
Близкие переживают, что из-за посмертного диагноза бойца мама Вячеслава не получит положенные выплаты. Речь идет о
— Доказать, что сердечная недостаточность возникла именно при выполнении задач, будет достаточно сложно, — считает юрист Евгений Крылов. — Если, например, судмедэксперт придет к заключению, что она была спровоцирована одним из ранений, тогда выплата положена, поскольку ранение сложно получить иначе, как при выполнении задач. В противном случае, исходя из буквального толкования закона, получается, что выплата не положена.
Гроб, говорит брат Вячеслава, открыли в присутствии сотрудников правоохранительных органов. Полицейские составили протокол (он есть в распоряжении редакции). На теле погибшего обнаружили ожоги и гематомы.
— Насколько эти повреждения, которые якобы существуют на его теле, могли быть совместимы с жизнью — об этом могут сказать только медики, специалисты, — сказал E1.RU военком Каменска-Уральского городского округа Евгений Кудинов. — Родственники могут обратиться в военно-следственный комитет, будет возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет проведена очередная медико-судебная экспертиза, которая подтвердит или опровергнет факт гибели или смерти их родственника на СВО.
По словам брата погибшего, у Вячеслава никогда не наблюдали проблем с сердцем. Ему было 47 лет. До спецоперации он отслужил срочную службу и отбывал наказание в колониях, а в последнее время работал на заводе, где регулярно проходил медкомиссию. В августе 2023-го боец без проблем прошел отбор на военную службу по контракту.
— А как вы взяли на службу человека, у которого сердечная недостаточность? — возмущается родственник.
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Сразу из морга родные погибшего поехали в Екатеринбург к военным следователям. Они отвезли им протокол осмотра тела и заявление с просьбой проверить официальную причину смерти. Дата похорон военнослужащего будет зависеть от дальнейших действий СК.
Редакция E1.RU приносит соболезнования родным и близким Вячеслава Сараева.
Почитайте репортаж с Аллеи Славы в Каменске-Уральском, где хоронят погибших участников спецоперации.