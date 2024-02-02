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Путин рассказал, в чем залог успехов России

И вручил орден предприятию ОПК

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Накануне своего визита в Тулу президент учредил специальным указом орден «За доблестный труд»

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Владимир Путин 2 февраля выступил на пленарном заседании форума «Всё для победы!», который проводит Народный фронт в Туле. Мероприятие было организовано, чтобы обсудить «различные аспекты помощи СВО».

— Мы — единый, сплоченный народ, — цитирует выступление президента РИА Новости. — Мы верим в себя, верим в свои силы. И в этом залог наших успехов и наших побед.

Путин также впервые вручил орден «За доблестный труд», который был учрежден накануне, 1 февраля. Первым предприятием страны, получившим эту награду, стало Научно-производственное объединение «Сплав» имени А. Н. Ганичева.

— Хочу еще раз сказать спасибо тульским оружейникам, всем, кто создает мощный и надежный «щит Родины», за напряженный, без преувеличения, героический труд и за достойные результаты, — сказал президент.

НПО «Сплав» — как раз в каком-то смысле «тульские оружейники». Научно-производственное объединение занимается разработкой реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем для сухопутных войск, военно-морского флота и воздушно-космических сил.

Владимир ПутинТулаОНФ
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