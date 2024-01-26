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Актера Никиту Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Помимо сибиряка, в список также попала его бывшая супруга

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Данные на сайте появились 29 декабря 2023 года

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Новосибирского актера Никиту Кологривого, известного по ролям в сериале «Слово пацана» и фильме «По щучьему велению», внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

На сайте «Миротворец» публикуются данные людей, которых создатели ресурса считают врагами Украины. ТАСС указывает, что среди причин внесения Кологривого в базу указаны «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержка России. Помимо этого, новосибирца обвиняют в «сознательном нарушении границ Украины», в 2022 году он принимал участие в съемках сериала «Черная весна» на территории Крыма.

Данные Никиты Кологривого и его бывшей жены Александрины Питиримовой появились на сайте 29 декабря 2023 года.

Никита Кологривый родом из Новосибирска. Изначально он планировал поступать в педагогический, но дед переубедил его выбрать театральное училище. В 2018 году актер окончил ГИТИС с красным дипломом. Ранее подробную биографию актера мы разбирали в нашем материале.

Ранее Никита Кологривый дал несколько скандальных интервью, где резко высказался о коллегах по сериалу «Слово пацана», а также о работе киноиндустрии в целом. Некоторые цитаты вызвали негативную реакцию — актера охарактеризовали как токсичного и ненадежного.

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Никита КологривыйАктерНовосибирск
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