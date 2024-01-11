«Хозяйственник, а не политик»: горожане высказались о том, каким должен быть новый мэр Новосибирска

Новосибирцам предложили пройти опрос о том, каким должен быть новый глава города. Опрос проходит в гугл-форме и в период с 10 по 20 января 2024 года. У сибиряков спросили о качествах мэра, должен ли он быть коренным новосибирцем и иметь высшее образование. Также вопросы касались того, как должен развиваться город.
После публикации этой новости десятки читателей НГС оставили свои комментарии под материалом. Мы собрали самые интересные отзывы.
— Опрос не дает сильно много вариантов. Только в поле «другое», — отметил Станислав1.
— Хозяйственник, а не политик, — написал LG>.
— Должен избираться жителями города. Блюсти интересы города и его горожан. А не быть между людьми и боярами из Москвы, — отметил Гость.
— Управленец-хозяйственник с политически стратегированным уклоном и образованным. Но это нереально. Таким денег вообще не дадут, — написал читатель под ником 5050.
—Такой, который бы ездил на автобусе на работу. Но, увы, не в той стране мы живем, но хоть помечтать-то можно, — отметил 266165185.
А некоторые читатели стали предлагать своих кандидатов.
— Собянина со всем его аппаратом сюда, тогда будет толк, а так город скоро загнется. Раньше гордость была, а теперь уныние, — написал Толян54.
— Мария Кожевникова. Только за, — отметил Гость.
— Скатова — в мэры, — написал Читатель.
— Прислать из Москвы Полонскую на должность мэра, — отметил Гость.
— А что, путь Анна Терешкова, она хоть что-то делает в городе, — написал Читатель.
Об отставке действующего мэра Новосибирска стало известно в конце декабря. Анатолий Локоть написал заявление об отпуске с последующим увольнением. Всю информацию об отставке главы NGS.RU собрал в один сюжет.