«Хозяйственник, а не политик»: горожане высказались о том, каким должен быть новый мэр Новосибирска

Новосибирцам предложили пройти опрос о том, каким должен быть новый глава города. Опрос проходит в гугл-форме и в период с 10 по 20 января 2024 года. У сибиряков спросили о качествах мэра, должен ли он быть коренным новосибирцем и иметь высшее образование. Также вопросы касались того, как должен развиваться город.

