Новые атаки по Белгородской области и траур в городах России: новости СВО за 31 декабря

Удар по Белгороду

Число погибших от ракетного удара по Белгороду выросло. Число погибших достигло 24 человек (из них четверо — дети). Раненых — 108.

25 пострадавших в тяжелом состоянии доставили для лечения в Москву. В знак траура города России начали отменять праздничные салюты и гуляния. Среди них — Магадан, Владивосток, Суздаль, Вологда, Петропавловск-Камчатский.



В офисе генсека ООН осудили атаку по городу. Главное, что известно об атаке спустя сутки, мы собрали в одном тексте. Прочитайте также, как в Белгороде теперь встречают этот Новый год.

