Партия ЛДПР выдвинула своего кандидата на выборы президента. Как сообщает ТАСС, им стал действующий глава партии Леонид Слуцкий. Решение было принято на предвыборном съезде партии путем тайного голосования. Слуцкий был единственным кандидатом в бюллетене. Ранее он не объявлял о планах баллотироваться на пост президента, но во время встречи Владимира Путина с главами думских фракций попросил главу государства обсудить в формате тет-а-тет выборную кампанию.
Леонид Слуцкий родился 4 января 1968 года. В 1990 году окончил Московский станкоинструментальный институт, позже — Московский экономико-статистический институт, получил ученую степень доктора экономических наук. Сразу после получения первого высшего образования Слуцкий занял должность заведующего сектором аппарата Президиума Верховного Совета РСФСР, после был советником мэра Москвы Юрия Лужкова, руководителем секретариата зампредседателя Госдумы Александра Венгеровского. С 2000 года избирался депутатом Госдумы, сейчас занимает должность председателя комитета Госдумы по международным делам, член комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Главой партии ЛДПР Леонид Слуцкий стал в 2022 году после смерти Владимира Жириновского.
Выборы президента Российской Федерации пройдут 17 марта 2024 года, соответствующее решение принял Совет Федерации 7 декабря. 8 декабря ЦИК принял решение проводить трехдневное голосование: выборы продлятся с 15 по 17 марта. 18 декабря документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты сдал действующий президент России Владимир Путин. О своем решении участвовать в выборах также заявила Екатерина Дунцова — 17 декабря ее официально поддержала инициативная группа избирателей.