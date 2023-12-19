У Путина на выборах президента появился новый конкурент

Партия ЛДПР выдвинула своего кандидата на выборы президента. Как сообщает ТАСС, им стал действующий глава партии Леонид Слуцкий. Решение было принято на предвыборном съезде партии путем тайного голосования. Слуцкий был единственным кандидатом в бюллетене. Ранее он не объявлял о планах баллотироваться на пост президента, но во время встречи Владимира Путина с главами думских фракций попросил главу государства обсудить в формате тет-а-тет выборную кампанию.