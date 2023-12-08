ВЦИОМ обновил рейтинги доверия политикам и партиям

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал обновленные рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям. Он составляется на основе опроса, который сотрудники ВЦИОМ проводят каждую неделю, ежедневно опрашивая по телефону 1600 человек. Согласно опубликованным данным, за неделю показатель одобрения деятельности президента России вырос на 0,6 процентного пункта и составил 75,8%. Работу премьер-министра положительно оценили 53,3% респондентов, работу правительства — 51,4%.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину утвердительно ответили 78,5% опрошенных, Михаилу Мишустину — 61,9%. Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,5% респондентов, лидеру партии «Справедливая Россия — За правду!» Сергею Миронову — 27,9%, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 18,3%, главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,4%.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю вырос на 1,1 процентного пункта и составил 39,8%, КПРФ — 10,4% (+1,2 процентного пункта), «Новые люди» — 5,0% (+0,6 процентного пункта). Рейтинг ЛДПР не изменился (9,2%), а у «Справедливой России» — снизился на 0,1 процентного пункта (4,3%).