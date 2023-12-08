ВЦИОМ обновил рейтинги доверия политикам и партиям

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю вырос на 1,1 процентного пункта и составил 39,8%, КПРФ — 10,4% (+1,2 процентного пункта), «Новые люди» — 5,0% (+0,6 процентного пункта). Рейтинг ЛДПР не изменился (9,2%), а у «Справедливой России» — снизился на 0,1 процентного пункта (4,3%).