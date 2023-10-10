Жириновский предсказал конфликт в Израиле. Как ему удалось стать пророком?

Владимир Жириновский — один из тех политиков, цитируемость которых не снижается даже после его смерти. Вот и на этот раз, когда в Израиле с невероятной силой разгорелся очередной виток конфликта с Палестиной, стало популярным видео, на котором бывший лидер ЛДПР якобы предсказал события, невольными очевидцами которых мы с вами сейчас стали. Точность этого высказывания оценили в Кремле, а за Жириновским только укрепилась слава этакого пророка. Но что за ней стоит? Правда ли глава ЛДПР при жизни был провидцем или его слова основаны исключительно на прагматизме?
Что Жириновский говорил о конфликте в Израиле
Как только начался конфликт в Израиле, сторонники конспирологических теорий нашли видео, на котором Владимир Вольфович говорил, что к концу 2023 года внимание мировой общественности переключится с Украины на Ближний Восток.
— Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет к Третьей мировой войне, — заявлял Жириновский в 2019 году в эфире канала «Россия 1». — Иран — это не Вьетнам и не Северная Корея. И не Косово. Здесь будут самые страшные события.
Это предсказание Жириновского дошло до Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова бывшего лидера ЛДПР, отметил, что его заявления содержали точный анализ тенденций в мировой политике.
— Вы знаете, что Владимир Вольфович делал очень много заявлений, которые, безусловно, содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий и процессов в мировых делах в будущем, — подчеркнул Песков на брифинге 9 октября. — Это, наверное, лишнее подтверждение тому.
Что еще предсказал Жириновский
На счету Владимира Вольфовича сегодня много сбывшихся пророчеств. Например, в декабре 2021 года он с ошибкой в два дня предсказал начало СВО, заявляя, что «некое событие» произойдет в четыре часа утра 22 февраля.
— Я бы хотел, чтобы
Копнув еще глубже, летописцы Жириновского обнаружили, что Жириновский предсказал частичную мобилизацию за семь лет до ее начала.
— Всё, готовьтесь к мобилизации. Частичной! В Европе некуда девать деньги, а деньги требуют войны. Им нужно запустить экономику — оружие поставлять, а потом восстанавливать разрушенную Европу. Всё будет развалено, — убеждал Жириновский в 2015 году в эфире Первого канала.
Говорил Жириновский и про убийство Бориса Немцова:
— Немцов — это вот Троцкий сегодня. Этот ждет своего ледоруба. Я не хочу этого, но без ледоруба он не уйдет никуда, никуда!
Описал Владимир Вольфович и собственные похороны, говоря, что прощание с ним состоится в Колонном зале Дома союзов.
— Колонный зал, там будет прощание. Я думаю, тысячи, тысячи людей приедут со всей страны. Потом везут на Новодевичье кладбище. Там, где могила Ельцина. Ельцина уберем на федеральное кладбище, а я на Новодевичьем лягу, — пророчил Жириновский в 2014 году.
Жириновский — пророк или прагматик
Ответить на вопрос, в чём секрет Жириновского, мы попросили политолога Алексея Швайгерта. По его мнению, Владимир Вольфович до конца жизни оставался большим прагматиком.
— Если рассматривать крайние сценарии в любых сферах, что во внутренней политике, что во внешней, их публичное озвучивание в разных ситуациях, — это и создало ауру великого прогнозиста, недооцененного при жизни и переоцененного после смерти, — заявил политолог. — Я бы здесь просто говорил о том, что Жириновский — опытный аналитик. Каждый из нас, пораскинув мозгами, при должной эрудиции и опыте может сгенерировать десятки сценариев, «черных лебедей» в той или иной сфере — экономике, политике и так далее.
Термин «черный лебедь» используется для описания неизбежных экономических, политических и социальных катастроф, которые невозможно предсказать. Автором этого термина стал бывший трейдер с Уолл-Стрит Нассим Николас Талеб.
Алексей Швайгерт считает, что для выдвижения громких гипотез «не надо быть семи пядей во лбу» — достаточно уметь внятно доносить их до аудитории. А Жириновскому этого таланта было не занимать.
— Он умел в разных аудиториях ярко, грозно это всё заявлять. После смерти Жириновского его заявления легко мистифицировать, — говорит политолог. — В общем, совсем не Ванга, но в этом смысле очень удобно, конечно, сейчас фигуру Жириновского использовать с точки зрения пророка в своем отечестве, который всё предсказал. С точки зрения мышления среднестатистического россиянина, это всё укладывается в микс конспирологических теорий и заговоров. И в этом смысле Жириновский для аудитории кумир.
По мнению нашего собеседника, любой из нас может строить крайние сценарии и радикальные истории, основываясь даже на самых общих знаниях в экономике, политике, геополитике, исторических фактах, гениально соединяя гипотезы.
Как Жириновский предсказал распад США
Одно из последних своих предсказаний Владимир Жириновский дал в эфире ЛДПР-ТВ в феврале 2022 года. Тогда он говорил, что США движутся к самораспаду по сценарию СССР, и в своем нынешнем виде Соединенные Штаты Америки прекратят свое существование в течение ближайших десяти лет. Однако есть шанс, что Америки не будет уже к 2024 году.
— Выборов 2024 года в США не будет, потому что самой Америки не будет, — сказал, как отрезал, Жириновский.
С точки зрения политологов, сейчас о таком сценарии говорить рано.
— Если говорить сейчас об Америке образца 2024 года, у нас под каждые выборы, если мы говорим сейчас именно об Америке, постоянно что-нибудь происходит. То она распадается, то еще что-то, — говорит Алексей Швайгерт. — Вспомним, как у нас товарищ Трамп побеждал. Помните, какой ажиотаж создавался? И вмешательство России в выборы, правда это или нет, получил ли майор Трамп награду от Владимира Путина. Это всё обрастает большой мифологией, большой сказочностью. На мой взгляд, Америка в 2024 году не распадается, но политические процессы там на самом деле непростые.