Жириновский предсказал конфликт в Израиле. Как ему удалось стать пророком?

Что Жириновский говорил о конфликте в Израиле

Как только начался конфликт в Израиле, сторонники конспирологических теорий нашли видео, на котором Владимир Вольфович говорил, что к концу 2023 года внимание мировой общественности переключится с Украины на Ближний Восток.



— Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет к Третьей мировой войне, — заявлял Жириновский в 2019 году в эфире канала «Россия 1». — Иран — это не Вьетнам и не Северная Корея. И не Косово. Здесь будут самые страшные события.